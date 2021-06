Nu vil de bygge 13 nye bilmodeller

Den japanske bilproducent Mazda har et erklæret mål om at være fuldstændig CO2-neutral inden 2050, og at alle bilmodeller fra mærket desuden skal være elektrificeret inden år 2030.

Nu er vi blevet klogere på, hvordan Mazda vil indfri de ambitioner, for i en pressemeddelelse offentliggør Mazda, at en af vejene til CO2-neutralitet er, at bilproducenten mellem år 2022 og 2025 vil introducere 13 nye, elektrificerede bilmodeller, som alle skal bygges på den samme platform, kaldet Skyactiv Multi-Solution Scalable Architecture.

Flere rene elbiler

Meldingen fra Mazda tyder også på, at vi får flere elbiler at se i den kommende tid fra bilproducenten.

Således vil Mazda udvikle en ny platform til elbiler, og den skalérbare platform vil blive brugt til en række elbiler af varierende størrelse og med forskellige karrosserityper, som vil blive lanceret i perioden fra år 2025 til 2030.

Selvom Mazda nu vil have fokus på elektrificerede modeller, betyder det ikke, at japanerne i stil med flere andre bilproducenter siger farvel til forbrændingsmotorer.

Når bilproducenten udviklet nye produkter, vil den øgede elektrificering gå hånd i hånd med introduktionen af nye avancerede og miljøvenlige forbrændingsmotorer som for eksempel den e-Skyactiv X, Mazda har på markedet i dag, og en kommende seks-cylindret rækkemotor.