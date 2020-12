Nu vil de bygge elektrisk stationcar med vild rækkevidde

Med en elektrisk stationcar på størrelse med en Passat vil Volkswagen sikre, at den værste rækkeviddeangst fordufter, når man kører sig en tur.

Den tyske bilgigant har planer om at lancere en elbil med en rækkevidde på op til 700 km på en opladning, samtidig med at elbilen har plads til familien og en vovhund i bag.

Det skriver Jyllands-Posten på baggrund af en artikel fra Automotive News.

Den kommende elbil er baseret på konceptet VW ID Space Vizzion fra 2019, som Ekstra Bladet tidligere har skrevet om.

Volkswagen forventer at kunne lancere den nye elbil i år 2023.

Indtil videre har koncernen givet modellen arbejdsnavnet 'Aero-B', men elbilen vil højst sandsynligt få et andet navn inden lanceringen, så navnet passer bedre til internationale markeder, ligesom det også ville give mening, hvis navnet læner sig op af 'ID'-betegnelsen, som Volkswagen smækker på deres elbiler.

- Det er begyndelsen på dieselbilens død

Lav vindmodstand

For at opnå den pæne rækkevidde på 700 km på en opladning vil Volkswagen udstyre Aero-B med en batteripakke på 84 kWh. Til sammenligning har den største udgave af VW ID.3 en batteripakke på 77 kWh. Her er rækkevidden 540 km, og Aero-B opnår de ekstra kilometer i forhold til ID.3 ved blandt andet at være designet til at have en endnu lavere vindmodstand.

En talsperson fra Volkswagen fortæller til Automotive News, at rækkevidden på 700 km skal sikre, at det er slut med den berømte rækkeviddeangst, som betyder, at man for ofte under kørsel i en elbil er bange for at løbe tør for strøm.

Aero-B vil ifølge mediet kunne lynlades med op til 200 kW, og det betyder, at man kan lægge 230 km rækkevidde til på 10 minutters ladning.

I den hurtigste version vil bilen kunne accelerere fra 0-100 km/t på 5,6 sek takket være en samlet ydelse på 402 hk.

Godt nyt for elbilejere: Nye ladestandere for over 200 millioner