Nu vil de bygge helt nye bilmodeller

To helt nye bilmodeller er på vej fra bilproducenterne Hyundai og Toyota.

Begge bilproducenter har nemlig for nyligt bekræftet, at de vil lancere nye modeller.

Hos Hyundai har de allerede både navnet og billeder af bilen klar. Bayon hedder Hyundais nye model, som bilproducenten selv kalder for en crossover SUV designet specielt til Europa.

Der er tale om en kompakt bil, som skal give flere valgmuligheder i Hyundais modelprogram, og modellen kommer med to forskellige motorer, nemlig en 1,0-liters benzinmotor med mild-hybrid eller en 1,2-liters benzinmotor.

Det er endnu ikke fastlagt, hvornår Bayon lanceres i Danmark.

Historiens dyreste: Bilgigant tilbagekalder tusindvis af elbiler

Ny mikrobil

Japanske Toyota bekræfter, at de vil bygge en helt ny mikrobil. Aygo-modellen har alle dage været populær i Danmark, og nu afslører Toyota altså, at en ny mikrobil med Toyota-logo er på vej. Toyotas nye bil skal bygges på den såkaldte GA-B platform, der i forvejen lægger fundament til den nye Yaris, og som også skal danne grundlag for den kommende mini-SUV, kaldet Yaris Cross, der introduceres senere i 2021.

Toyota har kæmpe forventninger til de tre modeller, der skal bygges på platformen. Således forventer japanerne, at produktionen af Yaris, Yaris Cross og den nye model i A-segmentet samlet set vil være over 500.000 biler i Europa om året.

Toyota oplyser ikke, hvornår den nye mikrobil kommer på markedet, samt hvad modellen vil komme til at hedde. Det oplyses dog, at det bliver Toyotas nye indstigningsmodel.

Brintbil markant billigere end forgængeren