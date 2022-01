Nu vil de bytte din elbils batterier

En station, hvor man kan køre sin elbil ind og på få minutter få skiftet bilens afladte batteripakke ud med en opladet, så man kan komme videre på sin tur, lyder umiddelbart som en genial idé.

Vi har faktisk allerede haft den slags i Danmark, men det gik ikke særlig godt. Da Better Place etablerede stationer landet over, hvor man i sin elbil kunne få skiftet til et nyt og opladet batteri, endte det i konkurs.

Nu vil den kinesiske elbilproducent Nio, som netop er blevet medlem af De Danske Bilimportører, etablere såkaldte Power Swap-stationer i Danmark, som gør det muligt at skifte batteriet i sin elbil som et supplement til mere traditionel opladning.

'Dette vil blive lanceret i Danmark senere på året,' skriver De Danske Bilimportører.

Det kinesiske bilmærke, som udelukkende producerer elbiler, blev stiftet i 2014. I fjor leverede Nio 90.000 biler, som primært blev solgt på hjemmebane i Kina.

I oktober sidste år blev der åbnet for bestillinger i Norge, og i 2022 vil der også blive åbnet for bestillinger i Danmark, Sverige, Tyskland og Holland.

Nio oplyser på sin hjemmeside, at det tager tre minutter at få skiftet til et fuldt opladet batteri, og at man i forbindelse med skiftet vil få kontrolleret, at både bilen og batteriet er i orden.

I november i fjor åbnede den første Power Swap-station i Norge. Den første Power Swap-station blev åbnet i Kina i 2018, og sidenhen er der blevet foretaget over fire millioner batteriskift.

For nyligt præsenterede Nio elbilen ET5, som byder på rækkevidde på op til 1000 km.