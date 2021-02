Nu vil de genbruge batterier til elbiler

Volkswagen har nu åbnet koncernens første fabrik til genbrug af batterier fra elbiler.

Målet er at kunne genanvende råmaterialer som litium, nikkel, mangan og kobolt i et lukket system sammen med aluminium, kobber og plastik. På langt sigt er ambitionen at opnå en genbrugsrate på over 90 procent.

Det oplyser Volkswagen i en pressemeddelelse.

På den nye fabrik vil der kun blive genbrugt batterier, der ikke længere kan bruges til andre formål. Volkswagen undersøger så, om batteriet stadig er stærkt nok til at kunne genbruges i f.eks. mobile strømlagringssystemer.

Fabrikken åbnes nu, men VW regner ikke med at få et større antal brugte batterier fra elbiler tilbage før i slutningen af dette årti. Derfor er fabrikken foreløbigt indrettet til at kunne genbruge op til 3600 batterier årligt i opstartsfasen, hvilket svarer til cirka 1500 ton.

Så gode som nye

Når Volkswagen modtager et brugt batteri, nedbrydes partiklerne i en kværn, hvorefter de tørres, så man har de forskellige materialer for sig.

- Som en konsekvens kan væsentlige komponenter i gamle battericeller bruges til at producere nyt katodemateriale. Vi ved fra forskning, at genanvendte råmaterialer er lige så effektive som nye. I fremtiden vil vi gøre brug af genanvendte materialer i produktionen af battericeller. Efterspørgslen efter batterier og de deri benyttede råmaterialer vil stige markant i fremtiden, så hvert gram af genanvendt materiale vil være til stor gavn, siger Mark Möller fra VW i pressemeddelelsen.

