Nu vil de ikke lade dig køre hurtigere 180 km/t

Herhjemme må man maksimalt køre 130 km/t på motorvej, så under danske himmelstrøg gør et nyt tiltag fra Groupe Renault ikke den store forskel. Men for eksempelvis vores tyske naboer har det en anden betydning, for visse steder på Autobahn er der stadig fri hastighed, hvilket betyder, at man i princippet må køre så hurtigt, som man vil.

Men det kan man snart ikke længere i en Renault eller en Dacia. Som et led i at forbedre sikkerheden og reducere antallet af uheld, som biler fra Groupe Renault er involveret i, vil bilkoncernen nemlig begrænse topfarten i alle Renault og Dacia-modeller til 180 km/t.

Det oplyser Groupe Renault i en pressemeddelelse.

Den kommende Megane-E, som bliver en elektrisk crossover, der kommer på gaden i år 2022, bliver den første model med den nye begrænsede topfart.

Blandt de øvrige nye tiltag bliver sensorer på bilen, som analyserer data fra kørslen og bruger den til at opfordre bilisterne til mere sikker kørsel.

Målet med de nye tiltag er først og fremmest at forhindre ulykker og dernæst assistere redningstjenester bedre, når uheldet så er ude.

Andre har gjort det samme

Groupe Renault er ikke den eneste bilkoncern, som har fået den idé.

I fjor indførte Volvo også hastighedsbegrænsning på alle nye biler, som blev bygget efter uge 22. Biler, som er bygget efter den skæringsuge, kan ligeledes kun køre 180 km/t.

Volvo indførte ligeledes begrænsningen i et forsøg på at forbedre sikkerheden i mærkets biler. Den svenske bilproducent, som er kinesisk ejet, har en vision om, at ingen skal dø eller komme alvorligt til skade i en Volvo.