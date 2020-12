Nu vil de ikke længere sælge benzin- og dieselbiler i Europa

Forandringens vinde blæser friskt til i bilindustrien i disse år.

Elektrificeringen af biler har medført store, radikale ændringer ganske hurtigt, og nu er det japanske Honda, som skubber til udviklingen.

Honda vil nemlig udfase biler, som udelukkende kører på benzin eller diesel, ved enden af år 2022. Det vil altså sige biler, som ikke i en eller anden udstrækning er blevet elektrificeret som hybrid eller ren elbil.

Det har firmaets senior vicepræsident, Ian Howells, bekræftet over for mediet Autocar.

- Det (Hondas modelprogram, red.) vil blive en kombination af fuldt elektriske biler og hybrider, siger Ian Howells til mediet.

Over for mediet understreger han, at det er Hondas plan, at det vil kræve en tilgang med mange forskellige strenge at reducere firmaets samlede CO2-udledning. Derfor mener han også, at der er plads til mange forskellige slags grønne teknologier fremover.

- Der er en rolle at spille for e-brændstoffer, for biomasse, for brint, til en vis grad konventionelle brændstoffer og også batterier, siger Howells til mediet.

Overraskende comeback til denne bilmodel

Forbud

Honda er ikke blandt de største mærker her i Danmark, men i Storbritannien nyder mærket større popularitet, og derfor er det måske heller ikke så overraskende, at den japanske bilproducent kommer med udmeldingen nu.

For nyligt meldte den britiske premierminister, Boris Johnson, således ud, at det fra år 2030 vil være slut med salg af nye benzin- og dieselbiler i Storbritannien.

- Vi vil investere mere end 2,8 milliarder pund i elektriske biler, der vil snøre landet sammen med ladepunkter og skabe langtidsholdbare batterier bygget på britiske gigafabrikker. Dette giver os mulighed for at afslutte salget af nye benzin- og dieselbiler og varevogne i 2030, lød det fra premierministeren i den forbindelse.

Hos Honda ser de positivt på elbiler, men mener ikke, at det udelukkende er svaret indtil videre.

- De er 50 procent dyrere end en konventionel bil eller en hybrid, siger Howells.

Derfor ser Honda hybridteknologi som en effektiv vej til at transformere bilindustrien til fulde elbiler, mens de anerkender hybridbilernes begrænsninger.

- De tager os ikke hele vejen, og det er derfor, vi ser dette som en overgangs- eller brodannende teknologi, siger Howells til Autocar.

Honda har dog allerede den fulde elektriske elbil kaldet 'Honda E' på modelprogrammet.