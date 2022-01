Nu vil de kun lave elbiler

Ligesom flere andre bilproducenter har bekendt kulør og dedikeret sig til kun at ville producere og sælge elbiler fra et bestemt årstal, melder franske Renault nu også ud, at de fra år 2030 udelukkende vil sælge elbiler i Europa.

Meldingen faldt fra Luca de Meo, som er direktør fra Renault Group, på et strategimøde, skriver Automotive News Europe.

Her fortalte direktøren, at 'Renault vil være 100 procent elektrisk i Europa i 2030,' som er en deadline, der ligger på linje med den, som også Fiat, Ford og Peugeot har meldt ud.

- Vi har en forpligtigelse til at deltage i transitionen, lød det ifølge Automotive News Europe fra Luca de Meo om årsagen til, hvorfor det er nødvendigt at overgå til udelukkende at sælge elbiler.

Renault vil for at nå målsætningen lancere 24 nye bilmodeller frem mod år 2025, men selvom Renault bliver dedikeret til elbiler i Europa senest i 2030, kommer det ikke til at gælde discountmærket Dacia, som Renault Group også ejer.

For Dacia forudser Meo nemlig, at mærket vil gå 'fuld-elektrisk så sent som muligt,' lyder det.

Renault er et af de bilmærker, der allerede har haft godt gang i salget af elbiler med den lille elbil Zoe, og snart får vi en elektriske Megané at se.

Derudover vil Renault også lancere en moderne elektrisk fortolkning af 5'eren.

Den franske bilproducent har tidligere offentliggjort planerne om at etablere en ny gigafabrik på europæisk grund til produktion af batterier til elbiler.