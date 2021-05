Nu vil Lamborghini også lave elbiler

Om Ferrucio Lamborghini, manden bag den ikoniske bilproducent af samme navn, for tiden roterer uhæmmet i sin grav, må stå hen i det uvisse. Men det kan i hvert fald godt tænkes, at hans hjerte ville skippe et slag, hvis det stadig bankede i dag, nu hvor Lamborghini har offentliggjort, at bilproducenten nu også vil til at bygge elbiler.

Traditionelt set har man ellers mest forbundet Lamborghini med især V12-motorer og V10-motorer, men en del af fremtiden hos italienerne er altså nu også elektrisk.

Lamborghini har således planer om at lancere mærkets første fuld-elektriske bil i anden halvdel af årtiet, og allerede ved udgangen af 2024 vil hele modelprogrammet være elektrificeret som hybridbiler.

Der vil være tale om en fire-personers langtursbil - en såkaldt GT'er - baseret på platformen, som i dag danner grundlag for Audi E-tron GT og Porsche Taycan.

Lamborghinis interne mål er at reducere CO2-udledninger med 50 procent ved indgangen til år 2025.

Ikke slut med V12'eren

Selvom det for visse Lamborghini-entusiaster vil give anledning til bekymrede miner, at sportsvognsmærket nu fletter mere og mere hybridteknologi i deres biler, afslører italienerne også, at det ikke er et farvel til de 12-cylindrede motorer - i hvert fald ikke endnu.

Således oplyser Lamborghini, at de har planer om at lancere to nye modeller med V12-motorer under hjelmen i løbet af 2021.

Og chefen Stephan Winkelmann lover ifølge Autocar, at elbilen vil 'bevare mærkets DNA' og endda 'tage det til næste niveau'.