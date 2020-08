Nu vil politiet holde øje her: - Der bliver kørt alt for stærkt

Sommerferien går på hæld for landets skoleelever, der for de flestes vedkommende møder ind til undervisning igen på mandag, når det nye skoleår begynder.

I den forbindelse vil politiet gennemføre målrettede færdselskontroller landet over på landets skoleveje i ugerne 33, 34 og 35 for at sikre, at bilister og andre trafikanter overholder færdselsloven, så det bliver en tryg oplevelse for skolebørnene atter at skulle komme til og fra skole.

Det fortæller Christian Berthelsen, som er politiassistent hos Rigspolitiets Nationale Færdselscenter, til Ekstra Bladet.

- Der bliver kørt alt for stærkt på nogle af landets skoleveje, og derfor står vi klar til at holde øje med, om bilister overholder hastighedsgrænsen, siger han.

- Når skolerne starter op, så vil der være en masse børn på vejene, som ikke har været vant til at skulle begå sig i trafikken. Som bilist skal man tage hensyn til det. Eleverne har desuden holdt sommerferie og er måske ikke helt så opmærksomme som ellers, og bilisterne har desuden også holdt sommerferie, så det kan være en omvæltning igen at skulle til at passe på de små i trafikken, siger Christian Berthelsen til Ekstra Bladet.

- Respektér reglerne

Politiassistensen fortæller, at politiet, foruden at have fokus på, om bilister og andre trafikanter overholder hastighedsgrænserne på skolevejene, også vil holdt øje med, om børn er fastspændt i bilerne, om chaufføren selv er, og om der tales i mobiltelefon.

- Generelt set er skolevejene i Danmark forholdsvis sikre set i forhold til, at der sker meget få ulykker. Det er derfor, vi står derude - for at gøre skoleveje til et trygt sted for børnene, der færdes i trafikken. Børnene er ofte nye trafikken, har ikke erfaring og kan være drevet af impulser, og det kræver, at bilisterne er ekstra opmærksomme, siger Christian Berthelsen.

- Derfor opfordrer vi til, at man også respekterer skolepatruljerne, som sørger for, at vejene bliver mere sikre for andre elever. Det bliver den bedste oplevelse for alle, hvis man sørger for at tage den tid, det tager at sætte børnene af i skole, siger han.

I 2019 sigtede politiet i forbindelse med kontroller ved skolestart 6800 trafikanter for ikke at overholde færdselsloven. Ud af de næsten 7000 blev 6179 sigtet for at overtræde hastighedsgrænsen på skolevejene, 137 voksne benyttede ikke sikkerhedssele, og i 80 tilfælde var børnene ikke fastspændt. Desuden blev 70 sigtet for at benytte sig af mobiltelefon under kørslen.

