Nu vil Sony også lave elbiler

Vi kender techfirmaet Sony for at producere alt fra fjernsyn over spillekonsoller til mobiltelefoner og kameraer.

Nu vil virksomheden dog ind på et helt nyt og for dem uudforsket territorium - nemlig bilmarkedet.

Således oplyser Sony, at de har planer om at lancere et nyt underbrand, kaldet Sony Mobility, som skal være en spiller på markedet for elbiler.

Det nye firma skal efter planen allerede lanceres i år, men Sony oplyser ikke noget om, hvornår de forventer at have en produktionsklar elbil klar. Derfor er det endnu uklart, hvornår man vil kunne sætte sig ind bag rattet af en Sony-bil.

Til gengæld har Sony præsenteret to konceptbiler, som formentlig vil danne udgangspunkt for de første produktionsklare elbiler fra Sony Mobility.

Der er tale om en elektrisk SUV, som i prototypeudgave hedder Vision-S 02. Den vil kunne rumme op til syv personer, oplyser Sony, der samtidig fortæller, at der bliver tale om en elbil proppet med teknologi og udstyr, der blandt andet kan bidrage til en mere sikker og selvkørende bil.

Foruden SUV'en har Sony også præsenteret prototypen på en elektrisk coupé, som indtil videre hedder Vision-S 01, og som Sony allerede er begyndt at teste på offentlige veje.

Ifølge Reuters ser Kenichiro Yoshida, som er præsident og formand i Sony, mobilitet som et 'rum for underholdning', hvor passagerer kan vælge individualiserede underholdningsmuligheder og bruge 5G-internetforbindelse til formålet.