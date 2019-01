Nu vil Sverige bremse Tesla

Teslas autopilot overholder ikke gældende lovgivning, og producentens biler udgør muligvis en sikkerhedsrisiko på svenske veje.

Så markante er beskyldningerne, som den svenske Transportstyrelsen nu har rettet mod den amerikanske elbilproducent. Og de svenske myndigheder mener det alvorligt. Man har allerede indledt en proces, der i sidste ende kan gøre det midlertidigt slut med at købe Teslas elbiler øst for Peberholmen.

Det skriver Berlingske, der citerer Svenska Dagbladet.

Problemet, der har fået Transportstyrelsen til at råbe vagt i gevær, er Teslas evne til at opdatere sine biler trådløst - og dermed udenom myndighedernes kontrol. Det er Tesla angiveligt den eneste producent, der kan, og det gør myndighederne ude af stand til at reagere, hvis producenten pludselig får lyst til at gøre elbilerne selvkørende.

Bilerne er allerede udstyret med den teknologi, der skal bruges for at få det til at ske. Kameraer, sensorer og radar er med andre ord på plads, og det eneste, der ifølge Berlingske mangler, er en opdatering af styresystemet.

EU spænder ben

Det er dog ikke sådan lige til at bremse Tesla fra at sælge biler i Sverige. Producentens modeller er nemlig blevet typegodkendt i Holland, og fordi Sverige er en del af EU, kan Transportstyrelsen ikke underkende denne godkendelse - eller de softwareopdateringer, som Tesla introducerer i sine biler.

De svenske myndigheder har ifølge Berlingske forsøgt at tage kontakt til både deres hollandske kolleger og EU, men hverken i Haag eller Bruxelles deler man tilsyneladende det svenske synspunkt.

Derfor kan Sverige ikke stoppe Tesla fra at sælge biler i landet, selv om man gerne vil. Det er kun muligt at bremse producenten midlertidigt gennem en særlig EU-regel kaldet Artikel 29.

Reglen gør det muligt at stoppe salg af biler, der udgør en sikkerhedsrisiko - og den har man nu i sinde at gøre brug af, fortæller Anders Gunneriusson fra Transportstyrelsen.

- Vi har en artikel 29-procedure på Tesla. Det betyder, at vi undersøger om Sverige bør stoppe Tesla fra at sælge biler i seks måneder, hvis der er en alvorlig trafiksikkerhedsrisiko, siger han ifølge Berlingske til Svenska Dagbladet.

Tesla: Vi overholder EU's krav

Udover kun at give adgang til et midlertidigt forbud begrænser Artikel 29-reglen sig ved, at den ikke gør det muligt at stoppe de Tesla-modeller, der allerede kører rundt på de svenske veje.

Tesla kan altså fortsætte med at sende softwareopdateringer til de biler, man allerede har solgt. Siden januar 2014 er der ifølge Bilsweden blevet registreret 4901 biler fra den amerikanske producent i landet.

I en mail til Svenska Dagbladet påpeger Teslas svenske kommunikationschef, Maria Lantz, at softwareopdateringerne altid holder sig indenfor lovens rammer.

- Tesla understreger, at alle opdateringer, der introduceres i Europa, fuldt ud harmoniserer med alle EU's typegodkendelseskrav, skriver Maria Lantz ifølge Berlingske.

