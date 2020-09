Nu vil Volvo sikre ren luft i din bil

Svenske Volvo vil give ejerne mulighed for at indånde særlig ren og sund luft i deres biler

Man skal kunne indånde renere og sundere luft, når man i fremtiden kører i sin Volvo. Det mener den svenske bilproducent, der nu introducerer 'premium luftkvalitetsteknologi', hvilket giver Volvo-ejere mulighed for at indånde ren og sund luft i deres biler. Desuden giver teknologien ejeren mulighed for at rense luften i kabinen inden kørslen.

Det oplyser Volvo i en pressemeddelelse.

Teknologien, som Volvo kalder 'Advanced Air Cleaner' optimerer luftkvaliteten inde i bilen og begrænser de skadelige helbredseffekter, der er forbundet med luftforurening og partikler. Teknologien kan fås til Volvos 60- og 90-serie.

- Med vores Advanced Air Cleaner-teknologi kan du være sikker på, at den luft du indånder inde i din Volvo er renere og sundere end luften udenfor, siger Anders Löfvendahl, senior teknisk ekspert i kabineluftkvalitet hos Volvo Cars.

Se også: Så hurtigt bliver det varmt i bilen: - Kan være farligt

Sådan fungerer det

Volvos nye Advanced Air Cleaner-teknologi leveres med en sensor, der måler de såkaldte PM 2,5-niveauer inde i kabinen. PM 2,5 er et mål for luftkvalitet og indikerer antallet af partikler i luften.

Globalt har mange byområder PM 2,5-værdier, der overstiger det niveau, som Verdenssundhedsorganisationen anbefaler, og det er en af de væsentligste årsager til, hvorfor Volvo vil gøre luften i bilernes kabiner renere.

Takket være et syntetisk, fiberbaseret filter og ionisering holdes op til 95 procent af alle PM 2,5-partikler ude af kabinen.

Volvo-ejerne kan også bruge deres Volvo-app til at planlægge en ekstra rengøring af kabineluften inden kørslen. Appen informerer derefter om de faktiske PM 2,5-niveauer inde i kabinen efter rengøringen.

Ud over Advanced Air Cleaner-teknologien arbejder Volvo Cars også på at skabe et sundt miljø inde i sine biler på andre måder. Volvos ingeniører har længe fokuseret på at fjerne emissioner fra organiske stoffer i bilen og minimere mængden af allergifremkaldende materialer fra interiøret.

Se også: Voldsom Volvo: Nu bygger de ny udgave af gudesmuk bil