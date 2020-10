Nummerplade solgt for 3,1 million

I Danmark koster de såkaldte ønskenummerplader én bestemt pris, og er man så heldig, at den specifikke kombination, man ønsker på sin nummerplade, er ledig, kan man købe den.

Sådan er det ikke helt i andre lande. I Storbritannien, eksempelvis, sælges de mest eftertragtede nummerplader til højestbydende, og derfor ser man helt andre summer i spil, når der handles med de mest ombejlede nummerplader.

Nu har en ny handel fundet vej til alletiders top 10 over de dyreste handler af nummerplader nogensinde i Storbritannien. På auktion blev nummerpladen 'J 4' for nyligt solgt til en hammerslagpris på 380.000 pund, svarende til cirka 3,1 million kroner.

- Jo lavere nummer, jo mere prestigefuld nummerplade. Det er en skræmmende sum, siger auktionarius Simon Drieu fra auktionshuset, som havde nummerpladen på auktion, i en pressemeddelelse.

P-firma indførte nyt betalingssystem: Nu skal de betale kunderne tilbage

Top 10

De 380.000 pund er desuden den højeste sum, som en nummerplade fra Jersey er blevet solgt for nogensinde, og det er nok til at komme med i top 10 over de dyreste nummerplader i Storbritannien nogensinde.

Den dyreste britiske nummerplade nogensinde var '25 0', som blev solgt for 518.480 pund tilbage i 2014. Nummerpladen sidder meget passende på en Ferrari 250 GTO.

Ifølge 'The Guide to the Value of Car Registrations' kan de mest sjældne nummerplader potentielt koste op mod 600.000 pund, hvis de en dag skal sælges videre.

Historien melder ikke noget om, hvilken bil 'J 4' skal sidde på.

Ny nummerplade? Det bliver 113.000, tak