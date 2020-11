Nummerplade solgt for over en million

Køber man én af de såkaldte ønskenummerplader i Danmark, skal man slippe 9180 kroner. Til gengæld for prisen får man lov til at bruge sin egen nummerplade i en 8-årig periode.

Sådan foregår det ikke i andre lande. I Storbritannien, eksempelvis, bliver de mest eftertragtede nummerplader solgt til langt større summer, fordi de sælges på auktioner, og her kan købspriserne lande markant højere, når velhavere dyster om at få fingrene i de mest specielle nummerplader.

På Silverstone Auctions blev nummerpladen 'O 10' for nyligt solgt til en hammerslagspris på 128.800 pund, svarende til 1,07 millioner kroner.

Det oplyser Silverstone Auctions i et opslag på facebook.

Siden 1902

Som nævnt har man i Danmark rettigheden til en særlig nummerplade i otte år, men det foregår også en smule anderledes i Storbritannien. Her kan man i princippet beholde en bestemt nummerplade i familien, så længe man måtte have lyst.

Nummerpladen 'O 10' har således ikke været til salg i 118 år, da den senest var til salg i 1902.

Faktisk lyder historien, at den nuværende sælgers bedstefar var den tiende person i køen til en nummerplade, da de første gang blev udstedt i Birmingham i 1902. Derfor har nummerpladen nummer 'O 10'. Nummerpladen har været i samme familie lige siden, indtil den blev solgt på auktionen for nyligt.

Ifølge 'The Guide to the Value of Car Registrations' kan de mest sjældne nummerplader potentielt koste op mod 600.000 pund, hvis de en dag skal sælges videre.

Historien melder ikke noget om, hvilken bil nummerpladen skal sidde på fremover.

