Ny alliance: BMW går sammen med britisk konkurrent om elbiler

Gruppearbejde er kommet på mode i bilindustrien.

Udsigten til skrappere forureningskrav i EU presser bilproducenterne, og det har på det seneste fået dem til at skæve til de sidekammerater, der er ligeså svedte over den forestående opgave. Seneste alliance, der er opstået på denne baggrund, er mellem BMW og Jaguar Land Rover.

Begge så ellers ud til at sidde på forreste række, når det kom til grøn omstilling - BMW med sit elektriske I-mærke og Jaguar med sin prisvindende I-Pace elbil.

Ifølge Klaus Fröhlich, der er bestyrelsesmedlem hos BMW, gør alliancen det dog muligt at 'imødekomme kundernes behov mere effektivt ved at forkorte udviklingstiden og bringe køretøjer og de nyeste eknologier hurtigere på markedet'.

Det siger han i en pressemeddelelse, som nyhedsbureauet Reuters citerer.

Gør elbilerne billigere

BMW og Jaguar Land Rover skal ikke bygge hele elbiler sammen, men derimod samarbejde om at udvikle de underliggende komponenter. Ifølge Reuters skal de blandt andet udvikle elmotorer og gearkasser sammen.

Foruden at afkorte udviklingstiden handler det ifølge BMW om at holde omkostningerne så lave som muligt. En af de helt store benspænd, som bilproducenterne har mødt under omstillingen til eldrevne biler, er, at det er betydeligt dyrere at producere biler med elmotor frem for traditionel forbrændingsmotor.

- Samarbejdet gør det muligt for BMW og Jaguar Land Rover at drage fordel af den omkostningseffektivitet, der følger med at udvikle fremtidige produkter sammen, skriver BMW i pressemeddelelsen.

Besparelsen skal ifølge Reuters også komme ved at samarbejde om produktionsplanlægning og indkøb af komponenter. Når arbejdet er færdigt, vil BMW og Jaguar Land Rover dog stadig producere de nye motorer og gearkasser hver for sig.

Bilerne ligner hinanden

Aftalen mellem BMW og Jaguar Land Rover kommer i en tid, hvor Renault og den italienske FCA-koncern også har overvejet at gå sammen, og hvor giganterne Ford og Volkswagen allerede har givet hånd på et samarbejde om elektriske biler.

For et par måneder siden skrev flere medier også, at BMW og Mercedes-producenten Daimler forhandlede om et samarbejde meget lig det, BMW nu har indledt med Jaguar Land Rover. De to producenter samarbejder allerede om delebilsordningen ShareNow og selvkørende teknologi.

Ifølge Carl-Peter Forster, der er tidligere direktør for Jaguar Land Rover-ejeren Tata Motors, er det ikke kun muligheden for at sænke omkostningerne, der får alliancerne til at give god mening.

- Bilproducenterne har mindre imod at dele teknologi til elbiler, fordi det er meget sværere at skabe forskelligartede produkter, når det kommer til elbiler. De kan alle accelerer hurtigt, og alle (producenter, red.) kan skabe kvalitet, komfort og manøvreegenskaber, siger han til Reuters.

