Ny asfalt kan give forsinkelser på travl motorvej

Skal du fra onsdag 15. september og omtrent en uge frem køre på den travle E20 Taulovmotorvejen, skal du indstille dig på, at der kan være forlænget rejsetid.

I perioden udskifter Vejdirektoratet den slidte asfalt på motorvejsstrækningen i vestgående retning samt på frakørselsrampe 59 Fredericia S i østgående retning.

- Der vil være risiko for kødannelse, så trafikanterne skal påregne længere rejsetid, skriver Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

Når arbejdet er færdigt, bliver resultatet en mere jævn kørebane og en bedre køreoplevelse for trafikanterne.

Det meste af vejarbejdet vil på hverdage blive udført som aften- og natarbejde mellem kl. 20.30 og 5.30.

Lørdag og søndag bliver der dog arbejdet frem til 8.30.

I den vestgående retning blive trafikken blive ledet over i ét farbart spor, og det er blandt andet årsagen til, at der kan opstå kø. Udenfor arbejdsperioderne vil alle spor være åbne for normal trafik.

- Vejdirektoratet beklager på forhånd de gener, som arbejdet måtte medføre for trafikanterne, skriver de i pressemeddelelsen.