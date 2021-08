Ny bil til det frie liv kommer til Danmark

Det er over de seneste år blevet meget populært at udleve drømmen om det frie liv ved at køre en verdensdel, et land eller et område tyndt i en camper, som man kan bo og leve i.

Nogle vælger at bygge deres egen camper for at spare penge og for at indrette bilen præcis efter egne ønsker, mens andre køber deres nye kørende hjem færdigbygget hos en bilforhandler.

Nu vil franske Renault også tilbyde kunderne en camperbil, og det sker med lanceringen af modellen Space Normad, som er bygget over den almindelige Renault Trafic.

Kun fem lande i Europa vil få glæde af modellen næste år, og faktisk er Danmark et af de lande.

Artiklen fortsætter under galleriet ...

Den har køkken med to gas kogeblus, integreret vask, 49 liters køleskab, udebord og stole, senge til fire personer. Foto: Renault Camperen er også udstyret med udendørs bruser. Foto: Renault Modellen er indrettet af den franske virksomhed Pilote, der har bygget campere siden 1962. Foto: Renault Den kan fås i to forskellige længder. Foto: Renault

Bag bilen står naturligvis Renault samt det franske firma Pilote, der i årtier har bygget campere.

Space Normad kommer med et fuldt udstyret køkken med to gas kogeblus, integreret vask, 49 liters køleskab, udebord og stole. Der er desuden senge til fire personer. Man får endda også en udendørs bruser.

Renault lover, at man kan tage sin Space Normad på tur uanset vind og vejr, da kabinen er solidt isoleret, og der er en 2000 watt opvarmningsenhed.

Trafic Space Normad kommer i to længder, og har plads til fem personer, alt efter hvilken variant man vælger.

På motorsiden kan man vælge mellem motorer, der yder fra 110 hk og op til 170 hk, og der er mulighed for både manuel og automatisk gearkasse.

Der er endnu ikke priser på den nye Renault Space Normad.