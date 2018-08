Ny Bugatti lanceret: Revet væk trods prisskilt på 37 mio. kroner

En lille håndplukket skare af potentielle købere fik den at se før alle andre: Bugattis nye Divo, superbilen som længe er blevet fremhævet som arvtageren, der skulle overgå sin stamfar, Chiron, i såvel pompøsitet som duelighed på en racerbane.

Og de få indbudte købte bilen på stedet. Samtlige 40 eksemplarer, som Bugatti planlægger at bygge, blev ifølge producenten solgt med det samme trods bilens heftige prisskilt på 37 millioner danske kroner før skatter og afgifter.

Rundt regnet det dobbelte af, hvad Bugatti Chiron koster.

Samme motor, bedre aerodynamik

Superbilen, der nu også er blevet vist frem for alle os andre, er en videreudvikling af netop Chiron - den eneste bil, producenten har bygget i en årrække.

Chiron er i forvejen en heftig køremaskine med en 8,0 liters W16-motor, der yder 1500 hestekræfter og er med til at sende bilen fra 0 til 200 km/t. på 6,1 sekunder. Det er ikke nødvendigt at skifte til andet gear, før nålen rammer 90 km/t., og Chiron stopper først med at accelere ved 420 km/t.

Men alligevel er der altså tilsyneladende en ingeniør eller to på fabrikken i franske Molsheim, der har kløet sig lidt i håret og tænkt: 'Det der, det kan vi da godt gøre bedre'. Og skal man tro de oktanfyldte tal i Bugattis pressemeddelelse, så er det lykkes.

Foto: Bugatti

Bilen har godtnok den samme W16-motor med 1500 hk som Chiron, men er 35 kg lettere og har - især takket være bedre aerodynamik - formået at slå sin hidsige stamfars rekord med otte sekunder på den syditalienske Nardo-racerbane.

Selv om bilen er godkendt til brug på offentlig vej, så er det på racerbanen, bilen for alvor hører hjemme.

- Hidtil har en moderne Bugatti repræsenteret en perfekt balance mellem høj ydeevne, dynamik og luksuriøs komfort. Vi har med Divo forskudt balancen mod en højere grad af acceleration, smidighed og evne i sving, siger Bugatti-chef Stephan Winkelmann i en pressemeddelelse og tilføjer:

- Divo er skabt til sving.

Form følger funktion

For at gøre bilen skarpere og mere adræt i svingene har man blandt andet været nødt til at ændre dækkenes hældning. Det betyder, at man må 'nøjes' med en topfart på 380 km/t., men til gengæld får man så ifølge Bugatti en helt anden og mere sportslig køreoplevelse end i Chiron.

At Divo i praksis er bygget oven på en Chiron får desuden Stephan Winkelmann til at kalde bilen for 'en moderne fortolkning af Bugattis karetmager-tradition'. Han henviser her til dengang i 1930'erne, hvor Bugatti byggede elegante karrosserier til eksisterende chassiser.

Foto: Bugatti

Det nye Divo-karosseri er dog denne gang bygget efter samme sportsvognsfilosofi som Chiron: Form følger funktion. Intet er med andre ord overladt til tilfældighederne på bilen.

- Vores opgave var at udvikle en bil, der så anderledes ud en Chiron, men samtidig straks kunne genkendes som en Bugatti, siger designchef Achim Anscheidt i pressemeddelelsen og peger på tre elementer, der går igen:

Hesteskoen i fronten, den karakteristiske signaturbølge langs siderne og finnen på taget.

