Ny dansk online motorsport mesterskab åbner

Racerløb er ikke længere kun noget, der foregår på alverdens racerbaner i virkelighedens verden. Motorsporten er ligesom så mange andre sportsgrene flyttet ind i den virtuelle verden, hvor esportsgamere online dyster i at køre hurtigst.

Nu kommer et nyt digitalt motorsportsmesterskab til Danmark. Det er Porsche Danmark, som står bag mesterskabet, hvor 40 hurtige esport-kørere skal kæmpe om en samlet præmiepulje på 100.000 kroner.

Det skriver Porsche Danmark i en pressemeddelelse.

Porsche Esports Carrera Cup Denmark hedder den nye løbsserie, der skal ses som en onlineudgave af Porsches traditionsrige Porsche Carrera Cup.

- Motorsport er en vigtig del af vores DNA, og vores brand hviler på en succesfuld racerhistorie, som går mere end 60 år tilbage. Samtidig er det vigtigt for os at kigge fremad og være med helt forrest i udviklingen, og derfor vi er stolte over at kunne præsentere en ny dansk liga indenfor den spirende digitale motorsport, siger Peter Jurland, PR & Marketing Manager hos Porsche Danmark.

- Med Porsche Esports Carrera Cup Denmark går vi ind i et spændende voksende segment og vil kunne aktivere en spændende, yngre og mere tech-orienteret målgruppe, siger han.

Finale næste år

Den online motorsportsserie er et samarbejde mellem Porsche Danmark og ESR Esport Racing, som er den førende promotor indenfor digitale motorsportsevents i Danmark.

Mesterskabet bliver kørt over 10 afdelinger med start den 8. november og finale i april 2021. Mesterskabet vil blive afviklet på platformen iRacing. Feltet på 40 deltagere vil blive udvalgt via en kvalifikationsrunde, som er åben for alle kørere med en iRacing-reglementeret C-licens, og der køres om en samlet præmiepulje på 100.000 kroner, som fordeles mellem sæsonens tre bedst placerede kørere. Løbene kan følges live på Youtube.

