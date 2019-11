Ny Defender skal være med i James Bond-film

Når James Bond-film nummer 25 med titlen 'No Time To Die' i foråret 2020 får premiere, vil den nye Land Rover Defender spille en vigtig rolle i bilen.

Det oplyser Land Rover Danmark i en pressemeddelelse.

'No Time To Die' bliver den første film, hvor man kan opleve den nye Defender, og Land Rover afslører, at den optræder i en hæsblæsende biljagt.

Den nye Defender er blevet testet af filmens stuntteam under ekstreme off road-betingelser.

- Vi hacde brug for en ustoppelig bil til at hjælpe os med at forcere naturens vilde elementer. Fra stejle nedkørsler til krydsning af vilde floder. Så vi valgte naturligvis den nye Defender. Og jeg er mere end blot imponeret. Defender er ikke alene tilbage efter flere år – den er også meget meget bedre, siger Lee Morrison, James Bond Stunt Co-ordinator, i pressemeddelelsen.

Første eksemplarer

Den bil, der skal medvirke i filmen, er baseret på Defender X-versionen i Santorini Black med sorte 20 tommer fælge og professionelle off road dæk. Bilerne til James Bond-filmen er i øvrigt de første, der er blevet bygget på Jaguar Land Rovers nye fabrik i Slovakiet.

- Filmen 'No Time To Die er en fantastisk måde at vise, hvad den nye Defender er i stand til. Man 'taber kæben', når man ser den i biljagterne i filmen, siger Richard Agnew, Global Communications Director for Land Rover, i pressemeddelelsen.

Land Rover har et langvarigt samarbejde med EON Productions – firmaet der har stået bag produktionen af James Bond film siden 1962, og som også er bag denne. Land Rover debuterede i James Bond-regi tilbage i 1983, da en Range Rover Convertible og en række Defender spillede med i filmen Octopussy.

I 'No Time To Die' optræder ikke kun den nye Defender. En Land Rover series III, en Range Rover Sport SVR og en Range Rover Classic har også fundet vej til det store lærred.

