Ny delebilsordning vil ud til landsbyerne

Tre landsbyer uden for Viborg bliver de første til at prøve ny international delebilsordning

En ny delebilsplatform, Ubeeqo, gør sit indtog på det danske marked - de første byer bliver Gammel Hvam, Vridsted og Låstrup.

De tre landsbyer ligger i udkanten af Viborg Kommune og har i det seneste år haft en delebil stående i hver by, som borgerne har kunnet benytte sig af, når de for eksempel skulle til lægen eller på indkøb inde i Viborg.

Forsøget er gået godt, så nu kommer der delebiler/minibusser fra udlejningsfirmaet Europcar, som også ejer delebilsplatformen Ubeeqo, som skal administrere bilerne.

Det er første gang, at Ubeeqo kommer til Danmark.

Skal binde landdistrikterne sammen

Minibusserne er en forsøgsordning, støttet af trafikstyrelsen, som er sat i gang for at binde landdistrikterne sammen, og dermed gøre det mere attraktivt at bo langt fra hovedbyerne.

Der er nemlig ikke meget offentlig trafik i yderkanterne af kommunen.

- Viborg Kommune er den arealmæssigt næststørste i landet. Størrelsen alene gør det svært at betjene alle landsbyer tilstrækkeligt med offentlig trafik, hvilket desværre har været en årsag til, at borgere er flyttet fra landsbyerne. Derfor indførte vi disse busser som et serviceløft til de yderste områder. På længere sigt vil vi gerne udvide til flere af kommunens landsbyer, siger Johannes Vesterby, formand for teknisk udvalg i Viborg Kommune i en pressemeddelelse.

Det nye delebils-system gør det nemmere at bruge busserne, og sparer, ifølge Viborg Kommune, borgerne tid.

Ubeeqo er nemlig fuldt automatisk, hvor man før skulle ned i et skab og hente en nøgle.

Ubeeqo startede i Frankrig

Ubeeqo er oprindeligt et fransk firma, som siden 2008 er udvidet til flere europæiske lande - Spanien, Storbritannien, Tyskland, Italien - og nu også til tre landsbyer uden for Viborg.

Europcar har ejet virksomheden siden 2015 og lancerer systemet i Danmark - i første omgang kun til offentlige og private virksomheder.

- Det bliver stærkt at se Ubeeqo i aktion i Viborg Kommune. Vi håber samtidig, Viborg og andre kommuner ser mulighederne ved systemet. Vi kan eksempelvis overtage styringen af hjemmeplejens bilflåde, og med fokus på delebilstanken sikrer vi mere effektiv brug af bilerne, så ejeren ofte kan reducere størrelsen af flåden og den samlede omkostning til mobilitet. Samtidig bliver al administration - de kolde hænder - overflødiggjort, fordi systemet er 100 procent automatiseret, fortæller Christian Ree, der er CEO i Europcar Danmark, i en pressemeddelelse.