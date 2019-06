Ny dom: Tusindvis af VW- og Skoda-ejere får kompensation

En domstol i Prag har dømt Volkswagen til at betale erstatning til over 2000 tjekkiske bilejere

Som en motor med usædvanlig god brændstoføkonomi har dieselskandalen en umiskendelig evne til at køre videre på den liter, der blev hældt på tilbage i 2015.

Siden er der dog blevet toppet op et par gange med skandaler, millionbøder og overskrifter i medierne, og nu sker det igen: En distriktsdomstol i Prag har dømt Volkswagen til at betale 533 mio. tjekkiske koruna - svarende til 155 mio. danske kroner - til 2435 bilejere, der er blevet berørt af dieselskandalen.

Volkswagen skal ifølge Automotive News Europe betale hele beløbet, selv om nogle af de involverede bilejere har kørt skandaleramte Skoda-modeller. Antager man, at alle 2435 har fået samme beløb, løber det op i 218.891 koruna eller 64.784 kroner til hver.

Advokat: Et gennembrud

Overfor Automotive News bekræfter Volkswagen, at man har tænkt sig at anke dommen. Advokat Frantisek Honsa, der har ført sagen for de mange bilejere, er dog stadig godt tilfreds med resultatet.

- Det er et gennembrud i den europæiske del af denne affære. Det er lykkes os at gennemføre den samme kompensation som i USA, siger han til Automotive News.

Frantisek Honsa refererer til den omfattende og ikke mindst dyre sag, som dieselskandalen udviklede sig til i USA. Efter afsløringerne af, at VW-koncernen havde installeret snydesoftware i hundredtusindvis af dieselbiler, indgik koncernen et forlig med knap 500.000 VW-ejere, der ifølge Reuters løb op i 66 mia. kroner.

Se også: Elcyklen erstatter bilen på halvdelen af turene

Kun første bølge

I den tjekkiske sag har bilejerne angiveligt fået den kompensation, de bad om, fordi Volkswagen ikke gjorde indsigelser mod kravet indenfor den tidsfrist, som retten havde bestemt.

Det betyder dog ikke, at koncernen er enig i kravet, men rettere at den forventede, at det ville blive omstødt ved distriktsdomstolen.

- Vi anser dommene for at være fejlbehæftede og vil anke dem, siger en talsperson fra Volkswagen til Automotive News.

Ifølge mediet er de 2435 tjekkiske bilejere, der nu står til kompensation, kun den første bølge. Mere end 7000 bilejere har angiveligt gjort krav på kompensation gennem den tjekkiske organisation Safe Diesel.

Se også: Ay, caramba! Fabriksnye biler gemte 180 kilo metamfetamin