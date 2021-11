Ny elbil på vej til storfamilien

Skal du køre elektrisk bil med plads til mange personer, får du snart en ny mulighed. Det kinesiske bilmærke Maxus, som er ejet af en af Kinas største bilproducenter, er nemlig nu klar med en ny elektrisk MPV, kaldet Maxus Mifa 9.

Modellen skal bygges på en ny platform, Maxus Intelligent Flexible Architecture (MIFA), som skal danne udgangspunkt for en række elbiler fra bilproducenten.

Mifa 9 bliver en af de første biler på den nye platform, og der er tale om en stor elektrisk familiebil. Den er hele 5,3 meter lang og 1,8 meter høj, hvorfor der skulle være meget gode pladsforhold til de op til syv personer, som kan være i en Mifa 9. Udgangspunktet i bilen er, at der er plads til seks personer i luksussæder, som alle kan justeres elektrisk, men man kan også vælge en version med plads til syv personer.

Bilproducenten understreger, at målet med Mifa 9 har været at skabe en 'højteknologisk og luksuriøs rumskib-agtig atmosfære' i den kasseformede bil. Hvordan det skal komme til udtryk, må vi vente med at se.

Det står dog klart, at bilen er fyldt med teknologi og underholdningsudstyr, ligesom der også er flere skærme i bilen.

Elbilen er fyldt med skærme. Foto: PR

Alle sæderne har desuden massagefunktion. Foto: PR

Maxus har planer om at lancere Mifa 9 på det danske marked i løbet af fjerde kvartal næste år. Endnu er de danske priser på MPV'en ikke klar.

Mifa 9 er ikke den eneste elbil fra Maxus, vi får at se i de kommende år. Således har SAIC Maxus planer om at lancere 10 nye elektriske bilmodeller i løbet af de næste tre år.

I forvejen har Maxus personbilerne Euniq 5 og Euniq 6 på det danske marked. Der er tale om henholdsvis en MPV og en SUV.