Ny elbil på vej

Den svensk-kinesiske elbilproducent Polestar, som er ejet af Volvo og Geely, har haft fornuftig succes under danske himmelstrøg med elbilen Polestar 2.

Arbejdet med at udvikle en ny model, den såkaldte 5, er i fuld gang. Polestar 5 vil blive baseret på konceptbilen Polestar Precept, som blev vist frem i fjor, og nu viser Polestar et glimt af, hvordan 5'eren kan komme til at se ud.

At dømme ud fra billedet her bliver der tale om en smuk firedørs GT'er, og Polestar lover, at det bliver en 'performancebil' uden dog at præcisere det nærmere.

Efter planen skal Polestar 5 komme på gaden i år 2024, og inden da får vi den elektriske SUV, Polestar 3 i modelprogrammet.

Hvor meget af designet fra konceptbilen Precept, som du kan se på billedet øverst i artiklen, der vil gå igen i den produktionsklare udgave af 5'eren, må tiden vise.

Som noget nyt har Polestar givet interesserede mulighed for at følge selve tilblivelsen af bilen.

Således kan man i en række mini-dokumentarer fra Polestar komme bag om processen med at transformere konceptbilen Polestar Precept til en produktionsklar bil.

- Med Precept-dokumentar-serien gør vi bevidst noget, som man normalt ikke ser bilmærker gøre - nemlig at gå 'behind the scenes' og give fuld gennemsigtighed, siger Thomas Ingenlath, som er adm. direktør i Polestar, i en pressemeddelelse.

I dag er der 475 indregistrerede Polestar 2 på danske nummerplader.

Foruden den rene elektriske bil Polestar 2, har bilmærket også modellen Polestar 1 på programmet. Der er tale om en hybridbil med 609 hk, 1000 Nm og en ren elektrisk rækkevidde på 124 km. Bilen udgår dog af produktion i slutningen af 2021.