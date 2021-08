Ny elbil skal konkurrere med knallerten

Rocks-e hedder Opels nye mikro-elbil, der skal minde om en hybrid mellem bilen og knallerten. Det lille 2-personers køretøj kan oplades i en almindelig stikkontakt og ligger i en prisklasse, de fleste kan være med på. Det skriver Autonews.

- Den vejledende pris for Rocks-e kommer til at være væsentligt lavere end for en lille bil, og prisen for at lease bilen kan sammenlignes med prisen for offentlig transport, skriver Opel på deres hjemmeside.

Rocks-e minder dog ikke om den typiske bil, da den har visse begrænsninger. Modellen har en topfart på kun 45 km/t, den kan køre 75 km på én opladning, og den må derfor ikke køre på motorvej. Derfor er det måske mere eksakt at tale om en konkurrent til en knallert frem for en bil

Om du har kørekort eller ej er til gengæld underordnet, hvis du skal bag rattet på den lille bil. Et stort knallertkørekort er nok. Derfor kan unge 15-årige se frem til at kalde sig bilister, når den bliver lanceret til efteråret i Tyskland.

Modellen har en tvilling

Hvis du fik en følelse af deja-vu, da du så designet af Opels Rocks-e, så er du ikke helt galt på den. Udseendemæssigt er bilen nemlig næsten identisk med Citroëns mini elbil Ami, der har fået en del omtale det sidste år.

Begge biler har de helt samme mål på 2,41 meter i længden og 1,39 meter i bredden, og de kan derfor i princippet stå på langs på en parkeringsplads.

Det vides endnu ikke, hvad prisen på Opel Rocks-e bliver, men Citroën Ami kommer til at ligge på omkring 80.000 kroner.