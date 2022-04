Ny elbil til storfamilien på vej

Der kommer flere og flere muligheder til, hvis man har brug for meget plads og mange sæder i sin bil, og samtidig gerne vil køre 100 procent elektrisk.

Hos Mercedes-Benz er de nu klar med et nyt bud på en luksuriøs elbil med plads til op til syv personer.

EQS SUV hedder den nye model, som bliver den første fuldelektriske luksus-SUV fra Mercedes' afdeling for elbiler, EQ.

Modellen kommer med en akselafstand på hele 3210 millimeter, hvilket lover godt for rummeligheden i kabinen. SUV'en er 20 cm højere end sedanversionen.

Som nævnt kommer EQS SUV med plads til syv personer på i alt tre mulige sæderækker. Både forsæderne og anden sæderække kan justeres elektrisk, og dermed kan man let skrue op for benpladsen for bagsædepassagererne eller udvide bagagerummet fra 645 liter til 880 liter - og op til 2100 liter, når bagsæderne lægges ned.

Det er samtidig muligt at opgradere med den tredje sæderække, som giver plads til syv, og som kan foldes sammen, så det går i ét med bagagerumsgulvet.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Den kommer til landet i slutningen af 2022. Foto: Mercedes-Benz

Designsproget er genkendeligt fra Mercedes' øvrige elbiler. Foto: Mercedes-Benz

Mulighed for tre sæderækker og dermed plads til syv personer. Foto: Mercedes-Benz

Lang rækkevidde

Mercedes' nye elektriske luksus-SUV kan klare op til 600 kilometer på en opladning, og når der skal tankes energi, kan den lynlades med en effekt på op til 200 kW.

Når EQS SUV kommer til Danmark i slutningen af året, vil den i første omgang kunne fås i en udgave med lang rækkevidde, kaldet EQS 450+ SUV med baghjulstræk og 360 hestekræfter, mens foreløbig kraftigste version bliver EQS 580 SUV 4Matic med firehjulstræk og 544 hestekræfter.

De danske priser på den nye elbil er endnu ikke offentliggjort.