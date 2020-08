Ny elbilproducent lover imponerende rækkevidde

En amerikanske elbilproducent har lanceret en elbil med rekordlang rækkevidde - og måske har de faktisk noget at have det i

Den amerikanske elbilproducent Lucid Motors bliver måske et navn, du i højere grad kommer til at skulle forholde dig til fremover.

Amerikanerne påstår i hvert fald, at deres kommende luksus-elbil Lucid Air kan køre rekordlangt på en opladning.

I en pressemeddelelse oplyser amerikanerne, at det amerikanske uafhængige firma FEV North America i en test har målt bilen til at kunne køre 517 miles på en opladning, svarende til cirka 832 kilometer.

Testen skal efter sigende have fulgt standarden, som er udarbejdet af den amerikanske miljøorganisation Environmental Protection Agency (EPA), hvorfor den opnåede rækkevidde altså skulle være god nok.

- Vi er imponerede over udviklingen inden for dette område, eksemplificeret af vores test af Lucid Air, og vi er stolte over at udgøre en vigtig rolle i udviklingen af e-mobilitet, siger Dean Tomazic fra FEV North America i pressemeddelelsen.

Til sammenligning kan en Tesla Model S køre op til 610 kilometer på en opladning.

Formel-teknologi

Lucid Motors er ikke den første håbefulde bilproducent, som lover guld og grønne skove, når det gælder præstationerne for en kommende bilmodel, men måske har netop Lucid Motors faktisk noget at have de store løfter i.

Lucid Air-selskabet har nemlig rødder i firmaet Atieva, som er specialister i batterisystemer til elektriske biler, og som i dag kan betragtes som Lucids teknologiafdeling.

Atieva har siden 2018 leveret batteripakker til den elektriske racerbilsserie Formel E, så man må formode, at de ved, hvordan man producerer batterier.

Lucid Air er en luksuriøs elbil, der ifølge producenten er delvist selvkørende. Foto: PR

Modellen får endelig verdenspremiere i begyndelsen af september. Foto: PR

Endnu er alle detaljerne om Lucid Air ikke offentliggjort, da modellen først får endelig verdenspremiere 9. september. Her vil også priserne og endelig specifikationer blive afsløret, men forvent ikke, at modellen bliver billig.

Lucid Motors har tidligere offentliggjort, at det forventes, at Air-modellen får en lynhurtig acceleration fra 0-100 km/t på 2,5 sekunder, og produktionen af modellen vil begynde tidligt i år 2021 i staten Arizona.

Man kan allerede nu reservere et eksemplar af elbilen på Lucid Motors' hjemmeside.

