Ny Ferrari er den kraftigste nogensinde

Selvom bilverdenen i stigende grad orienterer sig mod elektriske biler, så skal der stadig være plads til kraftfulde benzinmotorer.

Det mener de i hvert fald hos den ikoniske italienske bilproducent Ferrari.

Ferrari har nemlig lanceret en ny specialmodel, kaldet Daytona SP3, som hører under den såkaldte Icona-serie, som Ferrari introducerede i 2018.

Under hjelmen på Daytona SP3 finder man en 12-cylindret sugemotor, som yder 840 hk. Dermed er der tale om den mest kraftfulde motor til gadebiler, som Ferrari nogensinde har produceret. Motoren kan snurre helt op til 9500 omdrejninger i minuttet, så det er svært at forestille sig, at motorlyden ikke er noget helt særligt.

De mange kræfter er nok til at sende SP3 fra 0 til 100 km/t på 2,85 sekunder, mens 0-200 km/t er overstået på 7,4 sekunder. Topfarten er opgivet til at være 'over 340 km/t'.

De imponerende præstationer skyldes blandt andet også, at Daytona SP3 er den aerodynamisk mest effektive bil, som Ferrari har bygget.

Artiklen fortsætter under billedgalleriet ...

Billedgalleri

Fuld skærm

Daytona SP3 er en targa, så man kan få vind i håret. Foto: Ferrari Den særlige bagende er inspireret af tidligere tiders Ferrari-model. Foto: Ferrari Modellen er stoppet med teknologi hentet direkte fra Ferraris Formel 1-team. Foto: Ferrari Her vil du gerne sidde. Foto: Ferrari Nogle af de modeller, som Daytona SP3 er inspireret af. Foto: Ferrari

Designet er inspireret af nogle af Ferraris tidligere racerbiler fra 1960'erne som blandt andet 330 P3/P4 og 512 S.

Ferrari Icona-serien blev introduceret i 2018 med Monza SP1 og SP2, og målet med serien er at genfortolke nogle af historiens mest berømte Ferrari-modeller med moderne teknologi.

Daytona SP3 bliver kun bygget i 599 eksemplarer, og det er ikke en bil, man bare lige går ned til sin lokale Ferrari-forhandler og køber. Bilerne i Icona-serien kan nemlig kun købes af Ferraris mest flittige kunder og samlere.