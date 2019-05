Ny GIGANTISK Mercedes: Det kommer den til at koste i Danmark

Den nye firehjulstrækker fra Mercedes hedder Benz GLS 4Matic og bliver bilproducentens største model i SUV-klassen nogensinde.

Første generation Mercedes Benz GL kom på markedet i 2006. Næste år er det tyske bilmærke så klar med en ny udgave, som bliver en del større end sine forgængere.

Den nye syv sædersmodel er 552 centimeter lang, 196 centimeter bred og 182 centimeter høj, hvilket er en markant forøgelse størrelsesmæssigt.

Men man skal have en tyk tegnebog, hvis man skal gøre sig forhåbninger om at erhverve sig den nye Mercedes offroader. Foruden dieselbrændstof til den 90 liter store tank, skal man nemlig hoste op med et stort beløb, hvis man vil have den med hjem fra forhandleren.

Ifølge Mercedes-Benz.dk kommer Mercedes Benz GLS 350d 4Matic i to udgaver. En med med en turbodieselmotor med 286 hestekræfter og en hurtigere model med lidt flere hæstekræfter under motorhjelmen for de fartglade.

Den 'langsomme' udgave kommer til at koste 1.505.000 kroner, mens GLS 400d 4MATIC med 340 hestekræfter kommer til at koste 1.625.000 kroner.

Tredje generation af Mercedes-Benz´ største SUV er ikke kun vokset i størrelsen. Den har også fået mere udstyr, som blandt andet inkluderer adaptiv fartpilot med en delvist selvkørende funktion, adaptive LED-forlygter og et 360-graders kamera, der skal hjælpe føreren med at parkere.