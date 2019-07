Ny kæmpe-Bimmer har lys i kølergrillen

Siden BMW lancerede den nye generation af sin ministerlimousine, 7-serien, har producenten fået mange hug for særligt et nybrud: Nyrerne.

Det traditionsbårne designelement, der har udgjort kølergrillen på alle BMW-modeller siden tidernes morgen, er nemlig vokset ganske betragteligt.

Folkets dom har imidlertid ikke fået BMW til at bøje sig - tværtimod. På den nye X6, som producenten netop har præsenteret, har man sørget for, at frontpartiet får endnu mere opmærksomhed, ved at sætte lys på nyrerne.

Vælger man funktionen, der er ekstraudstyr, kan man tænde kølergrillen og på den måde varsle modkørende om ens nærvær. Det skriver BMW i en pressemeddelelse.

Coupe og SUV i én

Det er ellers ikke, fordi den nye BMW X6 er svær at få øje på uden den oplyste kølergrill. Bilen er vokset i både længden og bredden, så den nu er knap fem meter lang og to meter bred - en anelse bredere end storebror, BMW X7, men ikke helt så lang.

Den nye BMW X6 er dog ude i et lidt andet ærinde end X7. For hvor den store flagskibs-SUV skal tilbyde overdådig plads til syv personer, skal X6 være mere sporty.

Bilens skrånende taglinje skal give associationer til en coupé, og BMW kalder da heller ikke bilen en SUV, men en SAC - en forkortelse, der med lidt god vilje kan oversættes til 'Sportslig Aktivitetscoupé'.

Bilen skal med andre ord være både velkørende som en coupé og have hård hud på fingrene som en SUV.

Plads til 580 liter bagi

For at lykkes med den bedrift er den store BMW gjort lavere end sin forgænger, ligesom bilens frihøjde kan både sænkes og hæves - afhængigt af, om man skal køre hurtigt på asfalt eller passere terræn.

Fremdriften sikres af et udvalg af forbrændingsmotorer. BMW er godt nok i gang med at udvide sit elektriske repertoire, men det mærker man ikke noget til i den nye X6.

Selv hvis man vælger udgaven med de tyndeste overarme, er der 265 hestekræfter til rådighed, og topmodellen M50i har hele 530 benzinheste i folden.

Foreningen af klassiske SUV-dyder med en sportslig coupe er dog ikke sket uden kompromisser. Særligt i bagagerummet er den nye X6 bagefter sine nærmeste søstre. Bilen byder på 580 liter, hvilket er 70 mindre end i X5 og 170 mindre end i X7.

Den nye BMW X6 lander herhjemme til november.

