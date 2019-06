Ny Kia vil være sportsligt alternativ til populære SUV'er

Høje biler som Volkswagen T-Roc og Renault Kadjar, der alle byder på godt overblik uden at gå all-in på firehjulstrækker-fornemmelserne, får snart en ny konkurrent.

Den hedder Kia XCeed og skal ifølge Kia være et sportsligt alternativ i sin klasse. Bilen lanceres først i slutningen af juni, men den koreanske producent har som en forpremiere offentliggjort det første billede af bilen.

Som navnet antyder, er den i familie med de øvrige Ceed-modeller på Kias program: hatchbacken Ceed, stationcaren Ceed SW og shooting-braken ProCeed.

Ligesom sidstnævnte er et coupe-formet og fashionabelt alternativ til en snusfornuftig stationcar, skal XCeed forføre SUV-købere med sin skrånende taglinje.

Samme plads som en SUV

Kia sælger allerede en crossover kaldet Stonic, men ifølge Automotive News Europe bliver XCeed nummeret større - angiveligt uden at karambolere med den mellemstore Kia Sportage.

Kia lover i en pressemeddelelse, at XCeed vil kombinere en sportslig kørestilling for chaufføren med det forbedrede overblik over omgivelserne, der har gjort SUV-klassen populær. Emilio Herrera, der er Chief Operating Officer hos Kia i Europa, kalder løsningen en 'intelligent pakke'.

Den gør sig angiveligt også gældende i kabinen, der ifølge Kia vil byde på samme pladsforhold som en større SUV trods sine coupeformer. Loftshøjden på bagsædet påvirkes ofte af et skrånende tag, men om Kia har fundet en løsning på dette, melder historien ikke noget om.

Kia XCeed lanceres 26. juni. Hvornår bilen ruller ud til de danske forhandlere, og hvad prisen bliver, er endnu ikke blevet offentliggjort.

