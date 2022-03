Ny kinesisk elbil i Danmark

De kinesiske bilmærker stormer frem, og nu gør endnu en bilproducent med hjemmeadresse i Kina sit indtog på det danske marked. Det har længe stået klart, at mærket Xpeng vil ind i Danmark, og nu har bilmærket offentliggjort, hvilken model der bliver den første, vi får at se med et Xpeng-logo herhjemme.

Der bliver tale om elbilen Xpeng P5, som er en mellemstor sedan, der kommer med en batteripakke på 66 kWh og en officiel rækkevidde på 465 km på en opladning.

Xpeng satser stort på teknologier, der gør, at deres biler kan køre så autonomt som muligt, og derfor kommer P5 da også med systemet Xmart OS med en række forskellige førerassistance teknologier.

- Vi er meget glade for at introducere vores første bil, den fuldt elektriske P5, på det danske marked, siger Jens Olsen, som er adm. direktør i Xpeng Danmark, i en pressemeddelelse.

Xpeng P5 er næsten fem meter lang. Foto: PR

Bagagerummet kan sluge op til 450 liter. Foto: PR

I kabinen er det især den store skærm, som er dominerende. Foto: PR

Kan prøvekøres snart

I kabinen på Xpeng P5 finder man en 15,6 tommer touchskærm centralt placeret i bilen, hvorfra de fleste vigtige funktioner betjenes. Herfra vil man også kunne tilgå et bibliotek af apps i bilen.

I april åbner en såkaldt Experience Store i København, hvor man vil kunne få den nye elbil at se.

Fra andet kvartal i år vil det desuden være muligt at prøvekøre bilen, og har man lyst, kan den forudreserveres nu - uden krav om, at man skal købe den.

Den danske lancering sker Lanceringen sker samtidig med Holland, Norge og Sverige.

Endnu er de danske priser på elbilen ikke klar.