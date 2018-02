Ny liste afslører: Her er de mest udbredte skader, vi laver på bilen

Hvis du i løbet af det seneste år er bakket op i en lygtepæl, har kappet sidespejlet på en parkeret bil eller har fået et slemt stenslag i forruden, så er du ikke alene.

Ifølge nye tal fra leasingselskabet LeasePlan Danmark var skader som dem blandt de hyppigste, som selskabets 14.000 forsikrede kunder indberettede i 2017.

Og mange af skaderne kunne ifølge selskabet forholdsvist let være undgået, hvis føreren havde været mere opmærksom bag rattet.

- Man kan aldrig gardere sig helt mod skader som for eksempel stenslag eller sort uheld. Det er virkelig vigtigt, at man som fører er opmærksom bag rattet, også selv om man er midt i en travl hverdag, siger administrerende direktør i LeasePlan Danmark, Michael Olsen.

Glasskader

På førstepladsen over de mest hyppige skader kommer dog glasskader. De udgjorde næsten hver tredje anmeldte skade hos LeasePlan sidste år, og i de fleste tilfælde kan man ikke selv gøre for, at de kommer.

- Glasskader kan opstå lige pludseligt og være svære at forebygge, så her handler det i stedet om at håndtere dem rigtigt. Hvis man får et stenslag, skal man hurtigt dække det til, så snavs og fugt ikke trænger ind og øger chancen for revner. Reparér også gerne stenslaget, så revnedannelse undgås, da reparation koster cirka en tiendedel af et komplet rudeskift, siger Michael Olsen.

Parkerings- og påkørselsskader

Det er ifølge LeasePlan Danmark især blandt de skader, som danskerne laver under parkering eller ved at påkøre en anden bil, at uopmærksomhed ofte må tage skylden. Parkerings- og påkørselsskader var også henholdsvis anden og tredje mest udbredte skadestype blandt selskabets kunder i 2017.

13,5 procent af de anmeldte skader blev sidste år kategoriseret som parkeringsskader, hvor én af parterne holdt stille, mens det for påkørselsskader - hvor begge parter var i bevægelse - var 12,7 procent.

- Nøgleordene for at undgå sådanne skader er fuld opmærksomhed. Når du skal parkere, så lad være med at skynde dig for at komme videre i dagens program. Sørg i stedet for at sænke farten, og forsøg ikke at presse bilen ind, hvor pladsen er trang, siger Michael Olsen.

Bakkeskader og singleuheld

På fjerde og femtepladsen over sidste års hyppigste skader ligger bakkeskader og singleuheld.

Leasingselskabet beretter, at bakkeskaderne i mange tilfælde er opstået ved, at føreren er bakket ind i en stillestående genstand eller en forbikørende bil. Selskabet råder her bilister til i højere grad at bakke ind på p-pladsen, da det vil sænke risikoen for skader, når man har travlt og skal ud.

Bakkeskaderne udgjorde sidste år 8,9 procent af det samlede antal indberettede skader. Lidt mindre, 7,8 procent, udgjorde singleuheld med en enkelt involveret bil.

