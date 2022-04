Ny luksus-elbil kommer til Danmark

For et års tid siden vendte Lexus efter flere års fravær tilbage på det danske marked. Det luksuriøse bilmærke, der er ejet af Toyota, har netop givet verdenspremiere til en helt ny elbil, som kommer på det danske marked

RZ 450e er navnet på Lexus' nye elbil, som fra grunden er udviklet og bygget udelukkende som ren elbil.

Den elektriske SUV kommer med en batteripakke på 71,4 kWh, og Lexus garanterer, at batteriet kan bevare minimum 70 procent af kapaciteten i op til 10 år eller 1 million kilometer.

De endelige tal for bilens rækkevidde er ikke på plads, men Lexus forventer, at modellen vil kunne køre omkring 400 km på en opladning.

Elmotorerne i RZ 450e leverer tilsammen 230 kW, svarende til 313 hk, og elbilen har firehjulstræk.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Rattet er det klart mest iøjenfaldende i kabinen i den nye Lexus. Foto: PR

Karakteristisk Lexus-design. Foto: PR

SUV'en har næsten form som en coupé. Foto: PR

Særlige detaljer

På de ydre linjer kan man tydeligt se slægtskabet med øvrige Lexus-modeller, men åbner man døren og sætter sig ind på førersædet, er der noget mere vovede takter at spore.

I stedet for et ganske almindelige rundt rat, finder man nemlig et rat, der på mange måder minder om roret i et fly. Rattet er med 'steer-by-wire'-teknologi, hvilket vil sige, at rattet ikke er mekanisk forbundet med hjulene. Ifølge Lexus skulle det give føreren en mere præcis kontrol over bilen, ligesom det fjerner forstyrrelser i rattet fra ujævnheder i vejen.

Lexus RZ kommer på markedet i starten af næste år, men den kan reserveres på Lexus' danske hjemmeside nu. De danske priser er endnu ikke offentliggjort.