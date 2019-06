Ny ministerbil, Mette? Volvos armerede SUV vejer 4,5 ton

Med en ny regering følger af og til også nye, tunge og skudsikre ministerbiler.

De seneste år har særligt tyske limousiner domineret den ministerielle vognpark, men nu byder Volvo sig til med et anderledes og mere moderigtigt alternativ: En SUV.

Bilen er mere præcist den store Volvo XC90, som bilbyggerne fra Göteborg har iklædt en rustning på intet mindre end 1,4 ton. Vægten kommer primært fra rigelige mængder 10 mm tykt højstyrkestål, mens glasset visse steder er op til 50 mm tykt.

Ifølge Volvo er det med til at gøre bilen både skud- og eksplosionssikker.

- En VPAM VR8 certificering betyder, at bilen leverer 360 graders ballistisk beskyttelse samt beskyttelse mod eksplosioner, skriver Volvo i en pressemeddelelse.

Detaljerne er klassificerede

Det har taget over to år at udvikle bilen, der er baseret på en T6 AWD-model. Standardbilen har 310 hestekræfter og er i stand til at køre omkring 10 km/l, men historien melder ikke noget om, hvorvidt motoren er blevet opgraderet.

Det også er uklart, hvad den tunge armering har gjort ved brændstoføkonomien.

Foto: Volvo

Foto: Volvo

Volvo vil til gengæld gerne ud med, at bilen har fået nye støddæmpere og bremser, der kan tackle den øgede vægt. Med fem passagerer ombord løber denne nemlig op i 4,5 ton.

- Vi bestræber os på at sikre, at bilen bevarer sine køreegenskaber til trods for den omfattende armering. Denne er monteret så diskret, at det næsten ikke er til at skelne bilen fra en almindelig XC90, siger Stephan Green, der er marketingdirektør i Volvo Special Vehicles, i pressemeddelelsen.

Foruden armeringen har Volvo monteret forstærkede dørhængsler og en skjult nødudgang bag bagsæderne. Det er dog alene bedømt ud fra billederne, og der kan i princippet gemme sig meget mere teknologi i bilen - Volvo har nemlig stemplet de øvrige detaljer som 'klassificerede'.

Den store Volvo XC90 er klar til de første kunder i slutningen af 2019.

