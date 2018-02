Ny model sender Tesla i gulvet: Blødte 12 milliarder sidste år

En rød Tesla Roadster har ganske vist svævet rundt i verdensrummet siden chefen for den amerikanske elbilproducent, Elon Musk, sendte den afsted tirsdag. Men firmaet er langt fra ligeså højt flyvende som cabrioleten, når det kommer til økonomien.

Det fremgår af et brev til investorerne, som firmaet offentliggjorde onsdag.

Her må det unge bilmærke notere et tab på hele 4 mia. kr i sidste kvartal af 2017. Det er det største tab på tre måneder nogensinde i bilproducentens historie, og det samlede tab løber dermed op i knap 12 mia. kr. for 2017 – hvilket ifølge Forbes også er større end nogensinde før.

Kun 2400 modeller bygget

Tesla investerer store summer i teknologi, nye modeller og ikke mindst fabrikker, og det er derfor ikke ualmindeligt, at elbilproducenten taber penge hvert kvartal. Men sidste års tab skal også ses i lyset af, at Tesla har haft store problemer med at få produktionen af den nye Model 3 op i fart.

Målet for 2017 var oprindeligt at bygge 5000 Model 3'er om ugen, men i årets sidste kvartal lykkedes det kun at bygge omkring 2400 modeller. Produktionen er angiveligt løbet ind i flaskehalsproblemer med batteriproduktionen, og der er derfor stadig lange udsigter til, at de næsten 500.000 køberne på reservationslisten får en Model 3 i indkørslen.

- Vi var muligvis lidt for selvsikre og selvtilfredse, da vi troede, at det her var noget, vi kendte og forstod godt, sagde Elon Musk ifølge CNN Money om batteriproduktionen, da han onsdag deltog i et konferenceopkald med en række analytikere.

Nyt mål møder skepsis

Teslas mål hedder nu 2500 modeller om ugen inden udgangen af marts, og 5000 om ugen inden udgangen af årets andet kvartal.

- Det er vigtigt at bemærke, at selv om det er de mål, vi fokuserer på at nå, og som vi har lagt planer for at nå, så viser vores erfaring med Model 3, at det er svært at forudsige bestemte produktionstal på bestemte tidspunkter, har Tesla skrevet i sit brev til investorerne.

Bilproducentens nye mål møder dog også skepsis hos Rebecca Lindland, ledende analytiker hos evaluerings- og researchvirksomheden Kelley Blue Book, der specialiserer sig i bilindustrien.

- De vil være heldige, hvis de får 150.000 biler ud af døren i 2018, og selv det vil være en utrolig imponerende bedrift, der kræver en gennemsnitlig ugentlig produktion af over 3000 biler uden pause i hele resten af 2018, siger hun til Forbes.

Pegetanken bugner stadig

Trods problemerne med Model 3 indeholder Teslas brev til investorerne også gode nyheder for det unge bilmærke. Teslas indtægter steg sidste år med en smule mere end 6 mia. kr. til 20 mia. kr – blandt andet takket være stor efterspørgsel på Tesla Model S og X. Det er et bedre resultat, end investorerne havde regnet med, skriver CNBC.

Kunderne lagde også 1 mia. kr. mere i depositum for kommende biler, og dertil kommer, at Tesla tjente temmelig godt på at sælge de såkaldte 'zero-emission vehicle credits', kort sagt en form for grønne point, til andre bilproducenter.

I Californien skal alle bilproducenter bruge et vist antal point for at få lov at sælge biler, og i stedet for at sælge miljørigtige biler vælger mange at købe pointene hos Tesla, der har rigeligt. Elbilproducenten tjente allerede omkring 120 mio. kr. på denne fidus i 2016, men i 2017 steg indtjeningen til rundt regnet 1 mia. kr.

