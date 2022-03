Ny Mustang kommer til Danmark for første gang

Ford Mustang er på mange måder billedet på den amerikanske drøm om frihed og åbne vidder. Nu får danske forbrugere flere muligheder, hvis de vil have en ny Mustang. For første gang kommer specialmodellen GT California Special nemlig til Danmark og resten af Europa.

Det oplyser Ford i en pressemeddelelse.

California Special har som model adskillige årtier på bagen, da den første California Special kom på gaden få år efter Mustangens verdenspremiere i 1964.

Den nye Mustang tager afsæt i originalen, men med en ny fortolkning af det velkendte og klassiske design. Nogle elementer går dog igen, som for eksempel designet og farvevalget af bilens frontgrill.

- California Special er en kæmpe del af Mustangs historie i USA, og den er essensen af alt det, som Mustang står for. Køreglæde og følelsen af frihed. Disse følelser vækker lige så stor genklang og begejstring hos bilentusiasterne i Europa, så nu er det på tide, at kunderne her også får mulighed for at opleve den unikke California Special, siger Mathias Tonn, som er chefingeniør for Mustang-programmet i Ford Europa.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Mustangen kommer med fire forskellige køreprogrammer, Normal, Sport, Track og Snow/Wet. Foto: Ford

Det er muligt at vælge bilen i ni forskellige farver – f.eks. den karakteristiske cyber orange. Foto: Ford

Kraftfuld model

Som det hører sig til i en Ford Mustang, er California Special også udstyret med en brølende V8-motor med 450 hk.

Med den europæiske debut udvider den nye model Mustang-familien, der i forvejen rummer de elektriske Mustang Mach-E og Mach-E GT, samt Mustang GT og Mach 1.

Mustang GT California Special lanceres i Danmark i sensommeren 2022. De danske priser offentliggøres tættere på lancering.