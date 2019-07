Ny Nissan lader føreren slipper rattet

Mange nye biler er allerede i stand til at assistere med styringen på motorvejen, når den adaptive fartpilot er slået til. Med tager du hænderne af rattet, vil systemet brokke sig højlydt efter ganske kort tid.

Nu har Nissan imidlertid gjort det muligt at tage hænderne af rattet på de japanske motorveje - fuldt lovligt. Det sker med et nyt assistentsystem, der er døbt ProPilot 2.0 og debuterer i den japanske udgave af sedanmodellen Nissan Skyline.

Systemet er angiveligt i stand til selv at styre bilen fra tilkørselsrampe til frakørselsrampe - og håndtere vejbaneskift og overhalinger undervejs. Det skriver Automotive News Europe.

I en pressemeddelelse uddyber Nissan, at ProPilot er 'verdens første førerassistentsystem, der kombinerer navigationsstyret motorvejskørsel med muligheden for at tage hænderne af rattet'.

Vejskift kræver hjælp

For at give den nye Skyline overblik over sine omgivelser, har Nissan ifølge Automotive News udstyret den med syv kameraer, 12 sonarsensorer og fem radarsensorer.

De arbejder sammen med en navigationssystem, der arbejder i 3D og angiveligt er så præcist, at det kan fastslå bilens placering med fem centimeters nøjagtighed.

ProPilot 2.0 introduceres sammen med et lille facelift af Nissan Skyline. Foto: Nissan

Navigationssystemet kræver dog, at motorvejen er blevet kortlagt i 3D, hvis ProPilot skal fungere efter hensigten.

Er den det, vil det i princippet være muligt at plotte en destination ind i navigationsanlægget, styre ud på motorvejen og lade bilen klare resten.

Der er dog et men. For selv om bilen selv kan skifte vejbane, kræver japansk lovgivning fortsat, at føreren har hænderne på rattet under manøvren. Møder man derfor en lastbil på sin vej, som man ikke ønsker at blive fanget bag, skal man stadig hjælpe lidt til.

Holder øje med føreren

Det er heller ikke tilladt at koncentrere sig om noget andet end kørslen. Føreren skal hele tiden være klar til at tage kontrollen tilbage, så glem alt om at læse avis eller tjekke aktier. Ifølge Automotive News overvåger bilen konstant, hvor førerens øjne er.

Døser man hen og undlader at reagere på systemets advarsler, vil bilen selv sørge for at trække ud i nødsporet, stoppe og tilkalde hjælp.

Nissans ProPilot 2.0 er indtil videre forbeholdt bilister i Japan. Det er meningen, at det skal tilbydes i resten af verden, men hvornår det bliver er ifølge mediet endnu ikke besluttet.

