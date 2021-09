Ny plug-in er vanvittig

De nuværende afgifter på biler har gjort plug-in hybriderne billigere, og det har fået danskerne til at købe de opladelige biler i stor stil.

I de seneste fire måneder alene har plug-in hybrider udgjort over 20 procent af nybilsalget herhjemme.

Nu er Mercedes-AMG klar med en ny plug-in hybrid, som kan sætte de fleste andre til vægs.

Tilbage i 2018 sendte Mercedes den firedørs coupé AMG GT på gaden, og nu lanceres modellen så som plug-in hybrid.

Betyder det så, at Mercedes bliver grøn? Nej, på ingen måde.

Men bliver den til gengæld afsindigt hurtig? Det må man sige.

I sig selv yder bilens 4,0-liters titurbo V8-motor 639 hk og med ydelsen fra elmotoren oveni, lander den samlede ydelse på hele 843 hk og et moment på 1400 Nm.

Det er store tal, og de sørger for at sende Mercedes-AMG GT 63 S E Performance, som bilen hedder, fra 0-100 km/t på 2,9 sekunder, mens 200 km/t nås på mindre end 10 sekunder.

Topfarten er 316 km/t.

Kort rækkevidde

Det er da også ret tydeligt, at Mercedes har givet den firedørs coupé elektriske kræfter for at forbedre modellens ydeevne - frem for dens grønne profil.

- Nøjagtigt som i racerbilernes kongeklasse er den elektriske drivlinje ikke designet med længst mulig rækkevidde for øje, men derimod til at kunne afgive – og modtage – energi med størst mulig kraft, lyder det fra Mercedes.

Batteriet er således kun på 6,1 kW, og rækkevidden på strøm alene er blot 12 kilometer, inden de otte cylindre tager over.

Den ny Mercedes-AMG GT 63 S E Performance forventes i Danmark i løbet af 2022.

