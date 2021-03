Ny Qashqai er landet: Det kan du forvente

Definitionen af at skulle løfte en tung arv bør næsten omskrives i forbindelse med, at Nissan lancerer tredje generation af modellen Qashqai. De to første har været gigantiske succeser, og alene i Danmark er der over 34.000 eksemplarer på vejene af crossoveren.

Nissan har tidligere løftet sløret for tredje generation af Qashqai, og i denne uge inviterede det japanske bilmærke så den danske presse - her iblandt Ekstra Bladet Biler - forbi til et nærmere kig på et forproduktions-eksemplar af den kommende Nissan Qashqai.

Når man ser den nye Qashqai i virkeligheden, er det især pladsforholdene, der står som en af de største forandringer i forhold til første og anden generation.

Modellen skal bygges på en helt ny platform, som har gjort både bilen og akselafstanden længere, og det er gode nyheder for de, der skal sidde i bag.

Der er nemlig udsigt til fornemme pladsforhold på bagsæderne, og særligt benpladsen kunne se ud til at blive et trumf i ærmet for den nye Qashqai. Desuden er bagagerummet blevet både større og dybere, så der er plads til 74 liter mere.

Bilgigant viser elektrisk storebror til populær danskerbil

Artiklen fortsætter under billedgalleriet ...

Billedgalleri 1 af 7 Her er nu plads til 504 liter i bagagerummet. Foto: PR 2 af 7 Det udvendige design er strammet mere op. Foto: PR 3 af 7 Modellen er desuden blevet over tre cm bredere. Foto: PR 4 af 7 Bagsædepladsen er bedre end i anden generation. Foto: PR 5 af 7 Bagklappen er gjort tyndere til gavn for pladsen i bag. Foto: PR 6 af 7 I kabinen har materialerne fået et løft i kvalitet. Foto: Niels Friis 7 af 7 Genkendeligt front og nu med matrix LED-lygter Foto: Niels Friis

Kommer til sommer

I den nye generation dropper Nissan de klassiske benzin- og dieselmotorer til fordel for to forskellige drivliner, som begge er elektrificerede. Den ene er en mild-hybrid, mens den anden er Nissan særlige 'E-Power', hvor en elmotor driver hjulene, mens en benzinmotor som en slags generator under kørsel kan oplade ny strøm til elmotorens batteri.

Nissan Qashqai kommer til Danmark i løbet af sommeren, og de danske priser er endnu ikke klar.

Danskerne elsker denne bil: Så grøn bliver ny udgave