Ny regel er trådt i kraft: Første klip er uddelt

Tirsdag 10. september trådte nye regler i kraft, som betyder, at benytter man sig af håndholdt mobil bag rattet, bliver man nu straffet med et klip i kørekortet, en bøde på 1500 kroner og 500 kroner til Offerfonden.

Og nu er den første synder allerede blevet snuppet i at bruge håndholdt mobil bag rattet, og vedkommende har derfor fået klip i kørekortet.

Det skriver Fyns Politi på Twitter.

Klokken 7 i morges uddelte vi for første gang et klip i kørekortet samt en bøde på 1.500 kr plus 500 kr til Offerfonden for at benytte håndholdt mobil under bilkørsel. Husk: Nye regler er trådt i kraft fra i dag. Nu koster det både klip og bøde #politidk #sikkertrafik — Fyns Politi (@FynsPoliti) September 10, 2019

Styr på it-system

Som Ekstra Bladet tidligere har fortalt trådte reglen om, at brugen af håndholdt mobil bag rattet skal koste klip i kørekortet, i princippet allerede i kraft fra årsskiftet, men fordi et it-system først skulle udvikles til at kunne håndtere de skærpede regler, har bilister indtil 10. september i år sluppet for klip.

Men det er altså slut nu, og det har den første bilist allerede fundet ud af.

Filmede i 'kiggekø'

Tirsdag eftermiddag blev der også uddelt bøder i forbindelse med to færdselsuheld på Fynske Motorvej. Der var flere bilister, der valgte at tage telefonen op og filme, imens de kørte forbi uheldet.

- Der er altid nogle der skal filme. Men hvis de kører bil og tager telefonen op, så overtræder de den nye lov. Når de gør det, og vi ser det, så vil de blive kontaktet og sigtet for lovovertrædelsen, siger vagtchef ved Fyns Politi Hans Jørgen Larsen, som også gør opmærksom på, at det er et velkendt problem i forhold til personer, der filmer biluheld.