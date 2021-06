Ny rekord: Her er verdens hurtigste bil

Porsche har slået rekorden for hurtigste gadebil på den legendariske Nürburgring Nordschleife

For producenterne af verdens hurtigste biler er der stor prestige i at sidde på tronen som kongen af den legendariske racerbane Nürburgring Nordschleife.

Nu har den 20,8 kilometer lange racerbane, kendt som 'Det Grønne Helvede', fået en ny regent, og der er tale om en hjemmebanefavorit. Tyske Porsche har nemlig slået rekorden for den hurtigste tid på racerbanen sat af en gadebil med et eksemplar af sportsvognen 911 GT2 RS med et særligt Manthey Performance-kit monteret.

Med Porsches egen racerkører Lars Kern bag rattet tilbagelagde den heftige 911-version de 20,8 kilometer på 6 minutter og 43,3 sekunder, hvilket var næsten fem sekunder hurtigere end den hidtidige rekord.

Lars Kern præsterede at sende Porschen rundt på racerbanen med en gennemsnitsfart på 185,87 km/t.

- 911 GT2 RS'eren klæber sig til banen som lim med Mathey Performance-kittet. Du føler, at du sidder i en racerbil, især i de hurtige sving, siger Lars Kern i pressemeddelelsen.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Tiden på 6,38 minutter er for den gamle, kortere version af racerbanen. Foto: Porsche

Her ses den lynhurtige Porsche i aktion. Foto: Porsche

Så vild er bilen

Rekordbilen, en Porsche 911 GT2 RS, er den vildeste udgave, du kan få, af sportsvognen 911. Modellen har 700 hk, og sprinten fra 0-100 km/t er overstået på 2,8 sekunder, mens topfarten er cirka 340 km/t.

Med det særlige Manthey Performance-kit, som Porsche og Manthey har udviklet i et tæt samarbejde, er der foretaget adskillige ændringer til både chassiset, aerodynamikken og bremserne, så den er endnu hurtigere end den almindelige udgave af GT2 RS, ligesom den særlige udgave også er marginalt lettere. Og nu er modellen indehaver af titlen som den hurtigste gadebil på Nürburgring Nordschleife nogensinde.