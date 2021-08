Ny rekord på Storebælt

Hen over sommeren har rekordmange krydset Storebælt. I juli kørte mere end 1,3 millioner køretøjer gennem betalingsanlægget ved Storebælt, og dermed blev den eksisterende rekord fra sidste år slået.

Det oplyser Sund & Bælt i en pressemeddelelse.

Juli blev dermed den største rejsemåned i broens historie, da der gennemsnitligt kørte 43.534 køretøjer over broen hver dag.

Den hidtidige rekord blev sat i juli sidste år med 1.293.596 køretøjer. Nu hedder rekorden på en enkelt måned 1.349.545 køretøjer.

Men månedsrekorden var ikke den eneste, der blev slået i løbet af sommeren. Der blev desuden også sat ny døgnrekord.

Lørdag 31. juli blev nemlig den travleste rejsedag i broens historie, da blandt andre mange børnefamilier i tætpakkede biler var på vej til og fra sommerferie. I alt 56.291 biler kørte over broen og slog dermed den tidligere døgnrekord, der blev sat tidligere på måneden.

Weekendrekorden blev også slået tre gange i juli måned - senest da 107.665 biler passerede Storebælt i weekenden 31. juli- 1. august.

Forbedret sikkerhed

De mange bilister, der har krydset Storebælt, har måske lagt mærke til de mobile autoværn, som er blevet etableret på broen.

De nye autoværn har til formål at forbedre sikkerheden og gøre det lettere at fordele trafikken, hvis trafikken skal flyttes over i modsatte vejbane - f.eks. ved uheld. De nye autoværn vil også blive brugt ved større renoverings- og vedligeholdelsesarbejder.