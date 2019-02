Ny satsning: Går til kamp mod kø efter uheld

Hastigheden falder, trafikken bliver tættere og det går for sent op for en, at man skulle have taget afkørslen til højre.

Den forankørende sætter havariblinket til, og man er fanget. Et ukendt antal kilometer frem står køen stille, og i bakspejlet kan de første blå blink skimtes. Et syn, der i mange tilfælde er ensbetydende med en betragtelig forøgelse af transporttiden.

Det gælder især, når uheldet rammer motorvejen. Men Vejdirektoratet og Transportministeriet satser nu på en ny metode, der skal gøre ventetiden mindre.

I stedet for først at sende bud efter de redningskøretøjer, der bruges til at fjerne forulykkede biler, når det står klart, at der er brug for dem, skal de i fremtiden sendes afsted sammen med resten af beredskabet.

Det skriver TV2.

Se også: 11 ud af 16 varevognsdæk dumper

En million om året

Den nye metode har allerede været forsøgt på Fynske Motorvej siden i sommer, og her har den været en succes. Det fortæller områdechef hos Vejdirektoratet, Charlotte Vithen.

- Det, vi har fundet ud af på Fynske Motorvej, er, at der er en lavthængende frugt i, at vi sender lad- og sværvogne ud, hver gang at vi har identificeret et uheld. De her vogne skal fjerne køretøjerne fra kørebanen, så vi igen kan få gang i trafikken, siger hun til TV2.

Ifølge mediet er metoden især tiltænkt små og mellemstore uheld, men den er ikke gratis. Vejdirektoratet anslår, at det vil koste en million kroner om året at sende de særlige vogne afsted med det samme.

Merudgiften kommer dog i den grad samfundsøkonomien til gode, hvis man spørger transportminister Ole Birk Olesen (LA).

- Den tid, vi spilder på at holde i kø på motorvejene, kan bruges meget bedre - eksempelvis sammen med familien eller på arbejdet. Derfor skal vi gøre, hvad vi kan for at sikre, at spildtiden bliver så kort som mulig, og denne nye praksis kan være et redskab hertil, så vejene ikke bliver blokeret i unødig lang tid efter uheld, siger han til TV2.

Ifølge Vejdirektoratet kan den nye metode give en samfundsøkonomisk gevinst på mellem 35 og 70 millioner kroner.

Se også: Slut med 110: Her vil man sænke farten til 90 km/t. på motorvejen