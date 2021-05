Ny slags vejbaner skal oplade elbiler på farten

Forskere på Cornell University er i gang med at udvikle ny teknologi til vejbaner, som oplader elbiler under kørsel

Med udbredelsen af elbiler opstår der meget snak om ladeinfrastruktur, opladningstider og rækkevidde i elbilerne.

Hvordan og hvor hurtigt man kan få ny strøm på en elbil, er nemlig en afgørende del af ejerskabet, og nu vil en række forskere fra Cornell University gør det væsentligt lettere.

Forskerne arbejder nemlig på at udvikle en teknologi, der gør, at fremtidens veje kan oplade elbiler, mens de kører.

Det skriver Insider.

Forskerne har arbejdet med projektet i syv år, og målet er, at man skal kunne implementere trådløs opladningsinfrastruktur i vejene, så det er muligt for elbilejere at oplade deres biler, mens de er i bevægelse.

- Motorveje ville så have en opladningsbane, og hvis du var ved at løbe tør for strøm på batteriet, kører du ind i opladningsbanen. Systemet skal så være i stand til at identificere, hvilken bil der kører ind i banen og så eftersende regningen til ejeren, siger Khurram Afridi, som er lektor i elektro- og computerteknik ved Cornell og ledende forsker for projektet, til Insider.

Stadig ikke klar

Den ledende forsker forventer, at teknologien vil gøre det lettere at få flere til at vælge elbiler, fordi den kan være med til at eliminere folks frygt for mangel på ladestationer og at løbe tør for strøm.

Ifølge forskerne bag forventes der at gå mellem fem og ti år, før projektet er klar til at blive rullet ud i større skala.

Som det er nu, tager det cirka fire til fem timer at oplade mindre elbiler på de ladende vejbaner, og det vil i sagens natur kræve, at vejbanerne ombygges til at kunne levere teknologien.