Ny svensk elbil skal være billig, mainstream og gå i kødet på Tesla

Selv om elbilerne stadig udgør en niche på det samlede danske bilmarked, er bilproducenterne så småt begyndt at stramme håndbindene til den dag, elbilerne bliver mainstream.

Hos amerikanske Tesla har man længe varslet en skrabet Model 3, der kommer til at stå i skarp kontrast til mærkets øvrige luksusbiler, og nu melder svenske Polestar sig i det modsatte ringhjørne med en bil, der kan blive en hård modstander, hvis løfterne holder.

I et interview med mediet Autocar har produktionschefen for Volvos undermærke, Jonathan Goodman, nemlig løftet lidt af sløret for den kommende Polestar 2 elbil. Den bliver lanceret næste år som en efterfølger til hybridbilen Polestar 1 og vil få en startpris på 250.000 kroner i Storbritannien.

560 kilometer på en opladning

Hvis man trækker skatten fra og omregner til dollars, bliver det 35.000, hvilket ifølge mediet The Drive tilfældigvis er nøjagtig det samme som den skrabede Model 3 fra Tesla kommer til at koste i USA. Men der, hvor Polestar 2 for alvor ser ud til at kunne sætte et nyrestød ind på amerikaneren, er på rækkevidden.

Ifølge Jonathan Goodman vil bilen kunne køre 560 kilometer på en opladning, mens Model 3 er opgivet til at klare omkring 500.

En talsperson fra Polestar siger dog til The Drive, at specifikationerne endnu ikke er 'frosset fast', men at de 'helt sikkert vil ende i samme boldgade', som de tal, Jonathan Goodman har oplyst.

Se også: Bilist stjal luksusvogn i to uger: Troede det var hendes lejebil

En elbil til det brede publikum

Satsningen på rækkevidde bunder ifølge produktionschefen i, at bilen skal appellere til det brede publikum. For modsat Polestar 1, der bliver en luksuscoupe, skal Polestar 2 være 'mainstream'.

- Det globale elektriske bilmarked bestod af fire millioner enheder i 2017, men mange forventer, at det består af 29 millioner enheder i 2025. Elbilsejere vil komme fra alle samfundslag. Så det er en fejl at antage, at fordi bilerne er elektriske, så skal du gøre dem finurlige og futuristiske, siger Jonathan Goodman til Autocar og tilføjer:

- Det gør andre mærker måske, men hvis du kigger på et marked, der består af 30 millioner bilen inden for syv år, så bliver det ikke en niche, det bliver mainstream. Så du skal bare designe en flot bil - ikke en med et stort blåt lyn ned ad siden.

Polestar har endnu ikke officielt meldt ud, hvordan Polestar 2 kommer til at se ud, men ifølge Autocar tyder meget på, at den designmæssigt kommer til at læne sig op ad Volvo konceptbilen 40.2, der blev fremvist første gang i 2016. Med andre ord bliver det en mindre sedanmodel,

Se også: Dækgigant vil lave miljørigtige dæk af træ