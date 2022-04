Ny teknologi skal sikre grønt lys til blå blink

Som det er i dag, skal udrykningskøretøjer ned i fart, når de nærmer sig lyskryds, fordi de ikke kan være sikre på at få grønt lys, og fordi de skal sikre sig, at de øvrige trafikanter har opdaget dem.

Men tænk hvis teknologi automatisk kunne sørge for, at udrykningskøretøjer mødes af grønt lys, når de kommer hen mod et lyskryds.

Sammen med en række samarbejdspartnere tester bilgiganten Ford en teknologi, der automatisk registrerer udrykningskøretøjer som ambulancer, politibiler og brandbiler, så de røde trafiklys skifter til grøn og hjælpen dermed kommer hurtigere frem.

Det oplyser Ford i en pressemeddelelse.

Målet med teknologien er både at gøre det nemmere for udrykningskøretøjer at komme frem og at mindske risikoen for kollisioner i lyskryds.

- Uanset om det er en brandbil, der er på vej ud for at slukke en brand eller en ambulance, der skal ud til en ulykke, så er det nødvendigt, at de kan komme hurtigt frem. Det sidste, de har brug for, er at ende i trafikkaos i et lyskryds, hvor de er afhængige af et grønt lys for at kunne komme frem, siger Martin Sommer, research engineer, Automated Driving Europe, Ford Europe.

Fri passage

Spekulerer man over, hvorfor en bilproducent pludselig vil undersøge teknologier, der skal gøre kørsel for udrykningskøretøjer mere gnidningsfri, skyldes det, at det er en del af et større teknologisk projekt, hvor Ford vil have biler til at kommunikere med infrastrukturen i vejnettet - blandt andet for at skabe selvkørende teknologier.

Indtil nu har de testet teknologien i otte lyskryds i den tyske by Aachen, hvor Ford Kuga Plug-in Hybrid har simuleret udrykningskøretøjer. Hver gang bilen nærmede sig et lyskryds med rødt lys, skiftede lyset til grønt, hvilket gjorde det muligt for de forankørende biler at køre frem og skabe fri passage.