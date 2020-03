Ny teknologi stjæler bilisters opmærksomhed

Bilister fjerner opmærksomheden fra vejen i helt op til 16 sekunder for at benytte touchskærme i biler, viser nyt studie

Touchskærme og infotainmentsystemer i biler er smarte, moderne og giver plads til mange funktioner på meget lidt plads, men er de også gode for trafiksikkerheden?

Ikke nødvendigvis, viser et nyt studie foretaget af TRL på vegne af Storbritanniens største uafhængige trafiksikkerhedsorganisation, IAM RoadSmart.

Det oplyser IAM RoadSmart i en pressemeddelelse.

Undersøgelsen afslører, at bilister tager deres øjne fra vejen under motorvejskørsel i helt op til 16 sekunder for at betjene systemer som Android Auto og Apple Carplay via touchskærme.

Det svarer til, at man med en fart på f.eks. 110 km/t kører næsten 500 meter i 'blinde'.

- Mens tidligere forskning viser, at Apple Carplay og Android Auto klarer sig bedre end mere traditionelle knapper, giver resultaterne fra denne undersøgelse anledning til nogle alvorlige bekymringer vedrørende udviklingen og brugen af de nyeste infotainmentsystemer i køretøjer, siger Neil Greig, politisk og forskningsdirektør hos IAM Roadsmart.

- Alt, der distraherer en chaufførs øjne eller opmærksomhed fra vejen, er dårlige nyheder for trafiksikkerheden, siger han.

Undervurderer

Resultaterne fra den nye undersøgelse viser også, at mange bilister undervurderer, hvor meget opmærksomhed brugen af touchskærme og infotainmentsystemer stjæler fra kørslen.

Således undervurderede deltagerne i undersøgelserne den tid, de mente, at de brugte på at betjene Android Auto eller Apple Carplay via touchskærme, med helt op til fem sekunder.



En tidligere undersøgelse fra Gjensidige Forsikring viste, at fire ud af ti bilister har oplevet at blive forstyrret af moderne bilers touchskærme under kørsel.

Det anslås ifølge Rådet for Sikker Trafik, at uopmærksomhed er en afgørende faktor i en tredjedel af alle ulykker.

