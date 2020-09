Ny Tesla kan køre over 800 km på en opladning

Hvordan lyder en accelerationstid fra 0-100 km/t på under 2,1 sekunder, en topfart på 320 km/t. og en rækkevidde på en opladning på over 840 km, når bilen samtidig har plads til hele familien?

Hvis den kombination lyder som en fed opskrift for dig, skal du glæde dig til slutningen af 2021. For her kommer den nye 'Plaid'-udgave af Tesla Model S på gaden, og der er tale om en virkelig voldsom elbil.

Bilen har en tri-motor og firehjulstræk, og det er nok til at sikre den absurde accelerationstid fra 0-100 km/t. på lige omkring to sekunder.

Bilen kan allerede nu bestilles på Teslas danske hjemmeside, til trods for at den altså først kommer på markedet i slutningen af 2021. Prisen er som udgangspunkt 1.054.990 kr. for elbilen, der lyder til at kunne køre fra alt og alle.

Samme udseende

Rækkevidden er som nævnt estimeret til at være på 840 km på en opladning, og det er en imponerende bedrift, hvis det holder stik. Til sammenligning har Tesla Model S i Long Range-versionen en rækkevidde på 610 km.

Rækkevidden vil blive virkeliggjort takket være en større elektrisk motor og et større batteri.

På den visuelle front er der ikke udsigt til, at Plaid-versionen vil se markant anderledes ud end de øvrige Model S.

Til trods for at designet efterhånden har en del år på bagen, holder Tesla altså fast i det velkendte designsprog i den heftige Plaid-udgave.

